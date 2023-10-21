«Оренбург» уступил «Факелу» в матче РПЛ

В субботу, 21 октября, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Газовик».

Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ильнур Альшин и Никита Моцпан. У хозяев единственный мяч забил Дмитрий Воробьев.

Победа позволила «Факелу» подняться на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, у воронежской команды 12 очков. «Оренбург» с 11 баллами находится на 13-й позиции.

Андрей Сазонов