Два по 125

Константин Хабенский провел пресс-конференцию, на которой объявил о мероприятиях, посвященных 125-летию Московского художественного театра. Оно будет отмечаться в конце октября. Торжества в МХТ имени Чехова и в МХАТ имени Горького по-прежнему проходят отдельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Юбилейную программу театр начал реализовывать еще в прошлом сезоне, выпустив спектакли «Дядя Ваня», «История любви» и «Третий звонок, господа!». В этом сезоне празднование тоже в основном выразится в том, что театр и так делает обычно,— в выпуске спектаклей. Но они будут посвящены истории МХТ. Премьера спектакля «9 ряд, 10, 11 место» в постановке Дениса Азарова — документальная драма не только о людях, служивших в Художественном театре, но и о тех, кто работает в нем сейчас, и даже о тех, кто, по выражению худрука МХТ, придет в театр в будущем. Еще одна документальная пьеса, «Занавес», основанная на интервью с сегодняшними работниками театра, тоже была написана к юбилею МХТ, и ее премьера уже состоялась в начале сезона.

В ноябре в театре состоится вечер «Мое имя вам ничего не скажет…» из цикла «Круг чтения». В основе постановки Марины Брусникиной — книга «Письма в Художественный театр», в которую вошли письма, приходившие в МХТ в первые десятилетия его существования. Кроме того, планируется выпуск книги, посвященной юбилею.

От прошлых юбилеев, которые на памяти сегодняшних театралов, 125-летие по понятным причинам отличается отсутствием международной составляющей: прежде театр собирал зарубежных гостей, анализировавших всемирно-историческое значение опыта Художественного театра. А вот что роднит нынешнее празднование с юбилеями прошлых десятилетий — так это то, что торжества в МХТ имени Чехова и в МХАТ имени Горького пройдут отдельно. Многие помнят, как четверть века назад театры Олега Ефремова и Татьяны Дорониной отмечали 100-летие МХТ с разницей в один день — и по спискам гостей и поздравляющих закулисные наблюдатели делали далеко идущие выводы о расстановке сил в театральном мире.

Олега Ефремова давно нет, Татьяна Доронина не у дел, но два театра, называющихся Московскими художественными, по-прежнему празднуют юбилей отдельно друг от друга. Ранее генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман объявил, что его театр праздновать 125-летие будет в декабре. По его словам, он предлагал Константину Хабенскому придумать что-то совместное, но из этого ничего не получилось. Поэтому в декабре МХАТ организует собственный гала-концерт, режиссером которого, возможно, станет сам Владимир Кехман.

Эсфирь Штейнбок