В Чувашии ввели режим ЧС в связи с трехдневным отсутствием электричества

В Чувашии с 17 октября не могут восстановить порванные из-за сильного ветра электросети, из-за чего без электроснабжения уже три дня находятся 22 тыс. человек и 30 объектов соцсферы в 12 муниципалитетах, включая город Шумерля.

Глава Чувашии Олег Николаев сегодня подписал указ, которым признал обстановку в этих муниципалитетах чрезвычайной и объявил режим ЧС межмуниципального характера.

Он распорядился «принять меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, восстановлению их нормальной жизнедеятельности» и выделить на ликвидацию ЧС средства из резервного фонда правительства региона.

Согласно данным пресс-службы главы республики, речь идет о 12 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"