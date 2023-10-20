Павел Котов вцепился в первую сотню

Одной из главных сенсаций октября на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стало выступление в Стокгольме россиянина Павла Котова. Занимая в мировой классификации место за пределами первой сотни, он сначала пробился в основную сетку BNP Paribas Nordic Open — состязания категории 250 с призовым фондом €750 тыс., а затем вышел в полуфинал, обыграв сразу трех соперников, стоящих в рейтинге значительно выше, в том числе обладателя двух титулов АТР этого года голландца Таллона Грикспора.

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Фото: Fadel Senna / AFP Теннисист Павел Котов

Фото: Fadel Senna / AFP

Турниры АТР этой недели проходят без участия игроков из первой пятерки мирового рейтинга. Но для теннисистов, которые стоят в нем чуть ниже и продолжают борьбу за путевки в Турин на итоговый турнир года, они крайне важны. Правда, в основном эти спортсмены выступили крайне неудачно. Скажем, шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне — прошлогодний чемпион стокгольмского BNP Paribas Nordic Open, пытающийся впервые прорваться в Турин и недавно приступивший к сотрудничеству с экс первой ракеткой мира Борисом Беккером, в своем первом же матче проиграл сербу Миомиру Кецмановичу.

Впрочем, главным возмутителем спокойствия в Стокгольме стал Павел Котов — 24-летний россиянин, который пока занимает в рейтинге АТР 109-е место. Он сначала прошел квалификацию, а затем обыграл трех соперников, находящихся в мировой классификации значительно выше себя. Сначала под горячую руку Котову попался четвертьфиналист Wimbledon американец Кристофер Юбэнкс, уступивший россиянину на тай-брейке в третьем сете, затем — достаточно известный итальянец Лоренцо Сонего, а в четвертьфинале — «посеянный» под третьим номером голландец Таллон Грикспор, 25-я ракетка мира, выигравший в этом году уже два титула АТР — в Пуне (Индия) и Хертогенбосе (Нидерланды).

Уступая сопернику в резкости и скорости полета мяча, Котов превзошел его в стабильности и проявил чудеса стойкости в 12-м гейме первого сета, когда на своей подаче отыгрался с 0:40.

В начале второй партии он еще раз отыграл тройной брейк-пойнт, после чего не без помощи хорошей первой подачи полностью деморализовал голландца, победив примерно за полтора часа — 7:6 (7:4), 6:2. Это второй полуфинал на турнирах АТР в карьере Котова, хотя апрельский грунтовый турнир в марокканском Марракеше, где он впервые показал такой результат, был все же не столь представительным.

И теперь россиянин имеет все основания рассчитывать на место в первой сотне по итогам года, избежав необходимости играть квалификацию на Открытом чемпионате Австралии

По очкам, набранным в этом сезоне, Котов, имея на своем счету также четвертьфинал травяного турнира на Мальорке и несколько других неплохих результатов, стоит уже на 86-м месте. А это означает, что выбить российского универсала из топ-100 за несколько ближайших недель практически невозможно.

В Токио же на более представительном состязании категории 500, на дальних подступах к решающим стадиям выбыли Александр Зверев из Германии, который по очкам, набранным в нынешнем сезоне, пока идет седьмым, а также американец Тейлор Фриц с норвежцем Каспером Руудом и триумфатором недавнего турнира категории Masters 1000 в Шанхае поляком Хубертом Хуркачем, занимающими в этой классификации места с 9-го по 11-е.

Зато в центре внимания оказался Аслан Карацев. 30-летний россиянин в этом сезоне сначала покинул первую сотню, затем вернулся в нее, а сейчас, занимая 50-е место, предпринимает попытку попасть в число 32 лучших теннисистов мира, что даст ему право войти на Australian Open в число «сеяных». И по итогам токийского Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships решение этой задачи наверняка станет гораздо ближе. Во всяком случае, после уверенных побед над американцем Фрэнсисом Тиафо, китайцем Чжан Чжичжэнем и австралийцем Алексом де Минором, который теоретически еще может попасть в Турин, Карацев в понедельник наверняка доберется до четвертого десятка.

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Фото: Manu Fernandez / AP Аслан Карацев

Фото: Manu Fernandez / AP

Более того, в полуфинале его соперником будет всего лишь 215-я ракетка мира 20-летний японец Синтаро Мотидзуки, который, не имея до этого ни одного выигранного матча на уровне АТР и получив wild card, во втором круге сломил сопротивление Фрица, а в четвертьфинале — австралийца Алексея Попырина. Так что у россиянина вроде бы есть все шансы на выход в финал. Правда, надо помнить, что рост Мотидзуки, который отличается быстротой передвижения по корту и наверняка будет играть у себя дома при поддержке трибун, составляет 175 см, а в полуфинале недавнего турнира в китайском Чжухае Карацев неожиданно не совладал с другим скоростным японским «малышом» — Ёсихито Нисиокой.

Евгений Федяков