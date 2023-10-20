Орловский молочный завод может быть продан с торгов за 91,5 млн рублей

На торги в форме подачи предложений о цене выставлено имущество ООО «Орловский молочный завод». Об этом сообщил «Российский аукционный дом».

Активы продаются одним лотом. В него включены семь земельных участков общей площадью 13,9 тыс. кв. м, девять зданий коммерческого назначения общей площадью 7,3 тыс. кв. м, а также 429 объектов движимого имущества. Имущество частично находится в залоге лишившегося банковской лицензии АО АКБ «Легион».

Начальная цена лота составляет 108,9 млн руб. В ходе торгов она может упасть до 91,5 млн. Заявки принимаются с 23 октября до 20 марта.

Завод обанкротился в июле 2018 года. Имущество ОМЗ многократно на торги, но не находило покупателей.

О проблемах белгородского сырного завода читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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