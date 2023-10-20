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«Paris+ par Art Basel снова пройдет в Гран-Пале-Эфемер»

Дмитрий Буткевич — о новой ярмарке современного искусства

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самом ожидаемом событии в международном художественном календаре.

Фото: AP

Фото: AP

Paris+ par Art Basel — такое несколько громоздкое название относится к новой ярмарке современного искусства, парижской, естественно, которая заменит прежнюю FIAC и является, безусловно, самым ожидаемым событием в международном художественном календаре.

Второе уже издание Paris+ par Art Basel снова пройдет в Гран-Пале-Эфемер, таком впечатляющем временном сооружении, построенном для проведения мероприятий, пока настоящий Гран-Пале находится на реконструкции.

Ярмарка проводится с 19-го по 22-е октября. Всего будут представлены 154 галереи из 34 стран, в том числе завсегдатаи крупнейших событий: Hauser & Wirth, David Zwirner, Gagosian, Continua, Almine Rech, Pace, Lelong & Co. и Blum & Poe. Некоторые из этих крупных международных галерей недавно открыли новые филиалы в Париже.

После «Брексита» Дэвид Цвирнер, Гагосян, White Cube и Hauser & Wirth открыли филиалы во французской столице, тем самым повысив ее привлекательность как глобального арт-центра, особенно по сравнению с Лондоном, и оживив французский рынок современного искусства.

После того, как швейцарская группа MCH Group (собственно, владелец Art Basel) организовала в прошлом году первое издание Paris+, несколько крупных площадок сообщили, что им это нравится и они успешны.

Так, владелец галереи Дэвид Цвирнер продал картину Джоан Митчелл за сумму €4,5 млн, Камель Меннур продал картину Джакометти за €2,7 млн, Hauser & Wirth провел распродажу квартиры Бой Джорджа за €2,6 млн, а Люринг Августин продал картину Кристофера Вула за €1,5 млн.

Это было эффектно. В то же время коллеги брюзжят: в то время как MCH Group привлекает около 70 тыс. посетителей на свое давнее мероприятие в Базеле, а вот первое издание Paris+ par Art Basel в прошлом году привлекло всего 40 тыс. человек. И это Гран-Пале, а не турецкая окраина не главного города Швейцарии. И, говорят, что билеты на вход очень уж дорогие.

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