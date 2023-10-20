«Мир» выставили на торги

На аукцион выставлены 76 акций ЗАО «Турфирма "Мир"», принадлежавших покойному Сергею Бузько. Начальная цена лота составила 1,8 млн руб. Торги назначены на 14 декабря. Акции продают в рамках банкротного дела — ранее Сергей Бузько был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Против продажи акций выступила супруга покойного бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Акции бизнесмена Сергея Бузьков должны продать на торгах в середине декабря. Согласно информации на сайте торгов, к продаже предлагают 76 штук обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества «Турфирма "Мир"». Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 тыс. руб. Начальная цена лота - 1,8 млн руб. Акции господина Бузько (скончался весной 2023 года) продают в рамках дела о банкротстве. Еще в 2020 году суд признал бизнесмена банкротом. Кредиторы предъявили к нему требования в размере 20 млн руб. Сообщалось, что процедуру взыскания долгов с Сергея Бузько запустил известный уральский бизнесмен Артем Биков. С 2021 году в суде рассматривается дело о банкротстве и самой турфирмы «Мир».

Турфирма «Мир» создана в 1991 году. Одна из первых коммерческих туристских фирм на Урале. Специализировалась на эксклюзивных чартерных перевозках, VIP-программах, сегменте корпоративного обслуживания. Сергей Бузько владел двумя юрлицами: ООО «ТФ “Мир”» и ЗАО «Турфирма “Мир”». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по итогам 2022 года убытки турфирмы составили 3,8 млн руб.

Согласно материалам Арбитражного суда Свердловской области, супруга бизнесмена — Людмила Бузько ходатайствовала о приостановке торгов. «Заявитель просит: применить по делу о признании несостоятельным (банкротом) Бузько С.М. обеспечительные меры в виде приостановления торгов по продаже 76 шт. обыкновенных именных акций турфирмы "Мир" до разрешения по существу вопроса об утверждении или об отказе в утверждении мирового соглашения»,— говорится в материалах.

По данным госпожи Бузько, после смерти ее супруга прошли переговоры с кредиторами Сергея Бузько, по результатам которых «достигнуты соглашения относительно прекращения производство по делу о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения». Людмила Бузько полагает, что в ближайшее время будет проведено собрание кредиторов по вопросу о мировом соглашении. Но суд решил, что приостановление торгов может привести к затягиванию процедуры банкротства, которая возбуждена еще в 2019 году и отказал госпоже Бузько.

Заявки на участие в торгах принимают с 18 октября до 13 декабря, аукцион назначен на 14 декабря.

Как уточнил «Ъ-Урал» финансовый управляющий Валентин Демидович, на торги выставлены не все акции компании, но от дальнейших пояснений отказался.

По словам руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис», адвоката Павла Кирсанова, реализация с торгов имущества составляющего конкурсную массу умершего должника, является обычной практикой. Однако, после смерти должника в деле появляются новые заинтересованные лица — наследники. «Они могут с целью защиты своих интересов совершать определенные действия, которые могут повлиять, в том числе и на проведения торгов»,— пояснил он.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, турфирма «Мир» была знаковым игроком не только на уральском рынке, но и страны в целом.

«По моим оценкам, в период своего расцвета в 90-х годах доля турфирмы "Мир" составляла около 30% всех отправляемых туристов из города по зарубежным направлениям. Компания определяла тенденции и моду на отдельные направления.

Но такого "Мира" нет с 2010-х годов, хотя была активно действующая компания со своей клиентурой. Примерно 18 лет назад турфирма ушла от чартерных программ и стал работать с VIP-клиентами, создавая интересные продукты»,— рассказал господин Мальцев. По его словам, Уральская ассоциация туризма выступила с предложением учредить межрегиональный конкурс на создание туристских маршрутов и программ для учащихся высших и средне-специальных учебных заведений по теме туризм имени Сергея Бузько. По словам Михаила Мальцева, инициатива поддержана заместителем губернатора Дмитрием Иониным.

По мнению экспертов, сейчас пакет акций турфирмы «Мир» малопривлекателен. «Сколько стоит фирма-банкрот? Хорошие добротные турфирмы сейчас ничего не стоят»,— отметил участник рынка, пожелавший остаться неназванным. «Судя по тому, что в борьбу за акции вступила супруга умершего должника, все-таки данное юридическое лицо может представлять какой-то интерес для владельцев его акций»,— считает господин Кирсанов.

Мария Игнатова

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