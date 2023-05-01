В Екатеринбурге скончался владелец турфирмы «Мир» Сергей Бузько

Основатель екатеринбургской турфирмы «Мир» Сергея Бузько скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет. Об этом со ссылой на источники в окружении бизнесмена пишет ЕАН. Собеседник издания отметил, что у господина Бузько последние несколько лет были проблемы со здоровьем, а за этот период он дважды переболел коронавирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сергей Бузько родился в 1955 году. С 1984 по 1990 годы он был первый зампредседателя Бюро Международного Туризма «Спутник» Свердловского обкома ВЛКСМ. Турфирму «Мир» он основал в 1991 году – это одна из первых коммерческих туристских компаний на Урале. С 2018 года, по данным сервиса «Генеральный директор. Контрагенты», выручка ЗАО «Турфирма «Мир» упала в три раза: с 8,4 млн руб. в 2018 году до 2,2 млн руб.

В марте 2020 года суд признал господина Бузько банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В 2021 году чистая прибыль его компании составила менее 1 млн руб.

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