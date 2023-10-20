Суд вынес приговор уральскому экс-депутату, выдававшему зарплату «урожайками»

Красноуфимский районный суд (Свердловская область) вынес приговор по уголовному делу экс-мэру местной думы Владимиру Айметову, который стал известен после истории с оплатой труда работников товарными карточками — «урожайками».

Суд признал его виновным в хищении имущества местной сельскохозяйственной компании «Лотас», в том числе техники, купленной на субсидии из областного бюджета. Напомним, по версии следствия, с марта по апрель 2021 года обвиняемый, занимая должность гендиректора ООО «Лотас», совершал действия по отчуждению имущества сельхозпредприятия по явно заниженной стоимости в свою пользу и пользу своей бывшей супруги, которая также была акционером компании. Суд назначил ему обязательные работы.

Согласно приговору (мотивировочная часть есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), Владимир Айметов виновен по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст. 170.1 УК РФ (предоставление заведомо ложных данных, с целью внесения в госреестр юрлиц недостоверных сведений), а также ч.1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификацию решения общего собрания акционеров хозяйственного общества).

«На основании ч.2 с. 53.1 УК РФ назначенное Айметова наказание в видео лишения свободы заменить на наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% из его заработной платы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года»,— говорится в приговоре.

Также ему был назначен штраф в размере 100 тыс. руб. по ч.1 ст. 185.5 УК РФ и 100 тыс. руб. по ч 1. Ст. 170.1 УК РФ. Но по этим статьям он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к головной ответственности.

Так, как было озвучено на суде, среди проданных объектов числились два трактора «Кировец» и комбайн РСМ-152, который компания купила в том числе за счет региональных субсидий. Компания не имела права продавать эту технику в течение пяти лет, но Владимир Айметов, являясь гендиректором, продал ее сам себе как физическому лицу, за 10 тыс. руб. за каждую единицу (всего 30 тыс. руб.). При этом, общая стоимость техники составляла около 25 млн руб. Кроме того, он продал своей бывшей супруге два коровника и молочный блок, также по заниженной стоимости. Согласно материалам, общая сумма имущества превышала 47 млн руб., но была продана за 700 тыс. руб. Общий размер ущерба составил около 55 млн руб.

По словам самого Владимира Айметова, между ним, как физическим лицом и компанией «Лотас» в 2012 году был заключен договор займа. Договор от обеих сторон был подписал лично им. Так, подсудимый якобы оформил договор продуктового займа на сумму более 15 млн руб. и согласно документу, компания должна была вернуть ему сумму через 10 лет в двойном размере.

По данным издания Octagon, на суде Владимир Айметов отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. При этом, он заявлял, что полностью вину не признает. При вынесении приговора суд исследовал показания депутата, которые он давал во время следствия.

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