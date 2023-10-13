Путин назвал диким и отвратительным выступление эсэсовца в парламенте Канады

Президент Владимир Путин заявил, что ему «дико» было смотреть, когда в парламенте Канады рукоплескали бывшему бойцу СС «Галичина». Президент назвал чествование бывшего бойца СС «отвратительным».

«Для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС "Галичина", это просто отвратительно»,— заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ (цитата по «РИА Новости»).

Президент напомнил, что спикер парламента прямо сказал, что «этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских». «Они что, не знают, что против русских воевали нацисты? Гитлер воевал. Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев, и теоретически можно представить, что и канадцев убивал»,— сказал Владимир Путин. Он выразил надежду, что в странах СНГ «ничего, никогда подобного не произойдет».

На заседании парламента Канады 22 сентября в присутствии президента Украины Владимира Зеленского спикер Палаты общин Энтони Рота попросил поаплодировать ветерану Ярославу Хунке, которого представил как «ветерана борьбы против русских».

Позже выяснилось, что пожилой мужчины был бойцом СС «Галичина». Спикер Палаты заявил, что не знал о прошлом мужчины, и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за случившееся.

Подробнее — в материале «Старый эсэсовец стал героем скандала».