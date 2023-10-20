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Коммерсантъ FM
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X5 Group открыл первые в Сибири дискаунтеры «Чижик»

Ритейлер X5 Group (MOEX: FIVE) открыл первые в Сибири магазины сети дискаунтеров «Чижик». Об этом сказано в сообщении на сайте компании.

«X5 Group объявляет об открытии магазинов сети "жестких дискаунтеров" "Чижик" в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае»,— говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что 20 октября компания открыла 11 дискаунтеров в семи городах. До конца месяца количество магазинов сети в этих регионах увеличится до 45, а к концу года их будет около 90.

Один из региональных директоров компании Павел Каретников добавил, что в следующем году X5 Group планирует расширить сеть на территории Сибири до 190-200 магазинов. Сеть «Чижик», по его словам, в ближайшие 2,5 года также рассчитывает стать лидером на рынке жестких дискаунтеров в регионе.

18 октября X5 Group заявил о планах строительства склада на 48 тыс. кв м в Кемеровской области. На первом этапе склад будет предназначен для торговой сети «Пятерочка», после чего ритейлер собирается расширить его для сети «Чижик».

Петр Бузлаев

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