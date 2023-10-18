Для «Пятерочки» планируется построить возле Кемерово склад на 48 тыс. кв метров

В Кемеровском муниципальном округе в Кузбассе планируется предоставить земельный участок в аренду для строительства универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров по заказу торговой сети «Пятерочка» с дальнейшей сдачей площадей ей складских помещений в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, инвестором выступает ООО «Распределительный центр «Кемерово» (99,5% у ООО «РЦ «Оренбуржье). Компания намерена вложить в проект 3,5 млрд руб. Период реализации инвестпроекта — 2023-2025 годы.

В результате будет создано более 700 рабочих мест. Общая площадь складов составит 47,8 тыс кв. м с возможностью расширения для строительства склада торговой сети «Чижик». Планы РЦ Кемерово получили одобрение как масштабный инвестиционный проект со стороны регионального инвестсовета, что дает право на получение без торгов земельного участка в 220,8 тыс кв м в селе Ягуново под Кемерово.

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Игорь Лавренков, Кемерово