Хорватия передала Украине все вертолеты Ми-8

Хорватия в рамках военной помощи Украине передала все свои транспортные вертолеты Ми-8. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с хорватским коллегой в Пентагоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cliff Owen / AP Фото: Cliff Owen / AP

Господин Остин в приветственной речи подчеркнул, что США видит все многочисленные пожертвования военной техники, «включая все ваши вертолеты Ми-8», а также пожертвования Хорватии на гуманитарную помощь Украине. Он сказал, что все это «имеет реальное значение».

Американский министр сообщил, что хочет обговорить предстоящую модернизацию обороны Хорватии. Также отметил продолжение партнерства балканской страны с национальной гвардией США, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

В феврале этого года Хорватия сообщила, что готова передать на помощь Украине 14 вертолетов Ми-8, 12 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 2 вертолета Ми-8Т. Транспортировка предполагалась через Польшу.

В апреле Politico проанализировало попавшие в открытый доступ секретные документы Минобороны США, в которых был разработан план по доставке хорватских вертолетов через территорию Венгрии. Это противоречит нейтралитету Венгрии о котором та публично заявляла.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова