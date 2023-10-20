«Новые люди» и ЛДПР выдвинули кандидатов в депутаты новосибирского горсовета

«Новые люди» и ЛДПР вошли в число партий, которые намерены принять участие в довыборах в горсовет Новосибирска. Они состоятся в двух одномандатных округах 17 декабря.

В округе №40 «Новые люди» выдвинули учителя химии и биологии Елену Браун. В 49-м округе —помощника депутата законодательного собрания Новосибирской области, предпринимателя Руслана Дудина. Координационный совет регионального отделения (РО) ЛДПР, в свою очередь, на своем заседании назвал кандидатами в депутаты заместителя координатора РО Евгения Кобзева и помощника координатора по работе с молодежью Владислава Рыжова.

К настоящему времени в ГАС «Выборы» внесены данные о шести претендентах на депутатские мандаты в округе №40 и семи — в округе №49. Помимо самовыдвиженцев, в их числе представители «Коммунистов России», «Яблока» и Партии пенсионеров. Кроме того, как сообщал «Ъ-Сибирь», кандидатов уже выдвинуло РО КПРФ, а «Единая Россия» сделает это по итогам праймериз, которые проходят 19 октября.

Напомним, в июне горсовет досрочно прекратил депутатские полномочия Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом), избранных в этих округах в 2020 году.

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Валерий Лавский