ЕР и КПРФ будут бороться за места в горсовете Новосибирска на довыборах 17 декабря

«Единая Россия» (ЕР) проведет предварительное голосование для определения своих кандидатов на дополнительных выборах в горсовет Новосибирска в одномандатных округах №40 и №49. В праймериз 19 октября примут участие избиратели, ранее включенные оргкомитетом в список.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе регионального отделения ЕР, в 40-м округе на мандат претендуют депутат областного законодательного собрания Анастасия Андронова, индивидуальные предприниматели Николай Москаленко и Руслан Назаров, а также студент Теймур Сафаров. При этом госпожа Андронова в региональном парламенте входит во фракцию ЛДПР. За победу в праймериз для выдвижения в 49-м округе будут бороться заместитель руководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский, помощник депутата горсовета Алексей Никитин, студент Кирилл Ромащенко и безработный Сергей Соколов.

16 октября решение о выдвижении кандидатов от КПРФ в этих двух округах приняло бюро обкома партии. В округе №40 будет баллотироваться председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров, в округе №49 – советник руководителя Новосибирского метрополитена Сергей Сухоруков.

В ГАС «Выборы» уже внесены данные в общей сложности 11 претендентов на депутатские мандаты. В их числе самовыдвиженцы, представители «Яблока» и «Коммунистов России».

Выборы пройдут 17 декабря. Как писал «Ъ-Сибирь», они стали необходимыми после лишения 28 июня 2023 года депутатских полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом). Оба входили в коалицию независимых депутатов «Новосибирск-2020», сторонники которой также заявились на участие в новых выборах.

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Валерий Лавский