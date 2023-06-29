Экспертиза сделала исключение

Новосибирский горсовет досрочно лишил полномочий независимых депутатов Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову, находящихся за границей. Решение было принято по требованию прокуратуры, заявившей, что они не отчитались о доходах за 2022 год. По данным правоохранительных органов, на уведомлениях об отсутствии совершенных сделок в отчетный период, поданных двумя депутатами в администрацию губернатора, стоят подписи «другого лица». Решение муниципального парламента будет оспорено в суде. По словам сторонников лишенных полномочий депутатов, данных почерковедческой экспертизы, по результатам которой был сделан вывод о фальсификации документов, никто в горсовете не видел.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение о лишении двух новосибирских депутатов мандатов было принято по требованию прокуратуры, заявившей, что они не отчитались о доходах за 2022 год

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Решение о лишении двух новосибирских депутатов мандатов было принято по требованию прокуратуры, заявившей, что они не отчитались о доходах за 2022 год

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Сессия новосибирского горсовета 28 июня рассмотрела вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельги Пироговой. Соответствующий вопрос в повестку дня был внесен по требованию прокуратуры.

Депутаты седьмого созыва новосибирского горсовета были избраны в 2020 году со сроком полномочий до 2025 года. Хельга Пирогова победила в одномандатном округе №40, Сергей Бойко (признан иноагентом) — в округе №49. Оба депутата продолжительное время находятся за границей. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, Хельга Пирогова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Сергея Бойко признали иноагентом 31 марта 2023 года.

Как рассказал председатель комиссии горсовета по самоуправлению Игорь Атякшев («Единая Россия»), в представлении надзорного ведомства о необходимости на ближайшей сессии принять решение о лишении полномочий нарушителей антикоррупционного законодательства указывается, что эти депутаты «не представили сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года». Со ссылкой на следственное управление СКР по Новосибирской области он добавил, что «в результате проведения почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом». Комиссия по самоуправлению предложила лишить Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову депутатских полномочий в связи с утратой доверия.

23 июня представление прокуратуры рассмотрела антикоррупционная комиссия горсовета. Она работает в закрытом режиме. «Про­анализировав данные документы и заслушав пояснения Пироговой Х. В. (она была подключена онлайн.— „Ъ“), комиссия признала, что в действиях депутатов совета Бойко С. А. (признан иноагентом.— „Ъ“) и Пироговой Х. В. имеются признаки неисполнения обязанности, установленной в целях противодействия коррупции (в данном случае это непредставление уведомления об отсутствии фактов совершения в отчетном периоде сделок). Это является безальтернативным и безусловным основанием для прекращения их полномочий в связи с утратой доверия»,— сказал тогда „Ъ-Сибирь“ по итогам заседания спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия»). Как сообщил уже на сессии председатель антикоррупционной комиссии Николай Тямин, Хельга Пирогова в ходе заседания комиссии получила возможность высказать свои аргументы, а заявка Сергея Бойко (признан иноагентом.— „Ъ“) на участие в нем поступила слишком поздно. Выступивший на сессии заместитель прокурора Новосибирска Виталий Зулин попросил депутатов «категорически справедливо оценить проступок своих коллег».

Точку зрения самих исключаемых депутатов на сессии услышать не удалось. Предложение господина Бойко (признан иноагентом) выслушать его пояснения, предоставив слово его помощнику Леониду Лифанову, было отклонено большинством голосов. Ранее госпожа Пирогова сообщала о том, что все необходимые документы она направляла, однако они так и не были приняты.

В ходе тайного голосования 38 участников сессии проголосовали за прекращение полномочий коллег, один высказался против. Еще один бюллетень признан недействительным.

«Будем подавать в суд. По той простой причине, что все было сделано максимально тайно, максимально закрыто»,— сообщила после сессии независимый депутат Светлана Каверзина. Ее коллега Антон Картавин назвал претензии к подписям «какой-то чушью». «Разу­меется, мы считаем лишение полномочий депутатов незаконным»,— сказала „Ъ-Сибирь“ юрист Ольга Нечаева, знакомая с планами исключенных депутатов горсовета обратиться в суд. Она подтвердила, что все уведомления об отсутствии сделок, подлежащих декларированию, были направлены почтой, и назвала «вопиющим нарушением» отказ горсовета предоставить слово для изложения позиции депутатов на сессии. Кроме того, по данным госпожи Нечаевой, результаты почерковедческой экспертизы, упомянутой господином Атякшевым, никто из депутатов горсовета не видел. «На каком основании она назначалась? Кем и в связи с чем? Что проверяли?» — недоумевает юрист.

Полномочия исключенных депутатов официально прекращаются с 4 июля. Несколько дней им даны для увольнения помощников. Согласно решению горсовета кураторство над округом №40 до избрания нового депутата передано Андрею Любавскому (КПРФ), №49 — Сергею Бондаренко («Единая Россия»).

Валерий Лавский