Группа «Эгмонт» сообщила о приостановке членства Росфинмониторинга в организации

Группа «Эгмонт», неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) около 170 стран, объявила о приостановке членства Росфинмониторинга. Решение принято в связи с российской военной операцией на Украине.

Группа «Эгмонт» заявила, что обеспокоена действиями российских сил и их «негативным воздействием на ПФР Украины». «Подорвано доверие из-за позиции Росфинмониторинга в отношении действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации»,— говорится в пресс-релизе.

В связи с этим было принято решение о приостановке членства Росфинмониторинга в объединении на срок, «необходимый для защиты интересов группы». В сообщении отмечается, что это сделано с целью «поддержать репутацию» группы в международном сообществе.

Группа «Эгмонт» была создана в 1995 году. Она нацелена на укрепление сотрудничества и обмена информации стран, предотвращающей отмывание денег и финансирование терроризма. Россия вступила в организацию в 2002 году.

Лусине Баласян