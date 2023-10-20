«Лазерные системы» тянутся к космосу

АО «Лазерные системы» объявило об открытии нового Центра аддитивных технологий (ЦАТ) на базе собственного производства на площадке «Нойдорф» ОЭЗ в Стрельне. Номенклатура широкая: от запчастей для импортного оборудования до деталей для двигателей, газотурбинных агрегатов и космических аппаратов. Запуск производства планируется весной 2024 года. Инвестиции в проект составят около 400 млн рублей. Эксперты считает, что революции на рынке запуск ЦАТ не произведет, но будет иметь высокий спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «Лазерные системы» объявили об открытии нового Центра Аддитивных Технологий (ЦАТ) на базе собственной производственной площадки в «Нойфорд» (ОЭЗ) в Стрельне

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ АО «Лазерные системы» объявили об открытии нового Центра Аддитивных Технологий (ЦАТ) на базе собственной производственной площадки в «Нойфорд» (ОЭЗ) в Стрельне

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Будущий Центр аддитивных технологий будет ориентирован на контрактное производство заготовок и деталей по технологии селективного лазерного сплавления металлических порошков (SLM) по конструкторской документации и техзаданию заказчика.

Как пояснили «Ъ-СПб» в АО «Лазерные системы», производить запчасти планируют для оборудования, лишившегося техподдержки после ухода иностранных компаний с российского рынка, также в планах детали для двигателей, газотурбинных агрегатов и космических аппаратов. Среди предполагаемых заказчиков — госпредприятия и частные компании, заинтересованные в перспективных производственных технологиях.

Общая площадь помещений ЦАТ составит около 3 тыс. кв. м. Центр будет включать сам цех аддитивного производства с линейкой 3D-принтеров и несколько участков: механической постобработки, металлографической и испытательной лаборатории, подразделение реверс-инжиниринга, учебный класс для обучения и практических занятий. В компании отметили, что уже начали поиск будущих сотрудников. На первом этапе численность планируют довести до 20 человек, впоследствии их количество увеличат.

Основными задачами ЦАТ в АО «Лазерные системы» видят развитие аддитивных технологий и стимулирование спроса на внедрение инновационного оборудования в реальное производство на российском рынке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Лазерные системы» зарегистрировано в 1998 году. Совладельцами, по информации на 2018 год, являются Анатолий Борейшо (70%) и Алексей Морозов (30%). Гендиректором с 2021 года числится Дмитрий Васильев. Доходы компании в 2020 году составили 276,4 млн рублей.

По мнению директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, рынок аддитивных технологий, или распространение 3D-печати, в России довольно объемный и какой-то революции запуск работы ЦАТ не произведет, между тем в рамках своей работы он будет иметь высокий спрос, так как ориентирован на широкий промышленный спектр и работу с государственными предприятиями.

«Сейчас предприятия и бизнес имеют повышенный спрос на недостающие детали для своего зарубежного оборудования. Полагаю, что при грамотной работе с потенциальными заказчиками и при ориентации на широкий спектр "Лазерные системы" будут иметь конкурентное преимущество, что может быть достигнуто за счет формирования более выгодного ценового предложения, а также работы по долгосрочным контрактам»,— отметил господин Жарский.

Эксперт уточнил, что среди основных потребителей продукции центра можно отметить такие отрасли, как авиационная, космическая, военно-промышленный комплекс, но тут ЦАТ придется конкурировать с «Росатомом», который уже несколько лет развивает данное направление.

Владимир Колодчук