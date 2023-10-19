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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал расширять использование юаня и рубля во взаиморасчетах между Россией и Китаем, а также с третьими странами. «Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно сделает юань более значимым в мировой торговле и снизит зависимость от доллара США»,— заявил Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Он также отметил, что «значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили России и Китаю оперативно перейти на расчеты в национальных валютах. Их доля в настоящее время — 90 %».

Сеть отелей Cosmos Hotel Group, которая входит в группу АФК «Система», объединит под своим брендом принадлежащие ей отели Radisson и Olympia Garden. Решение о продлении сотрудничества с международной сетью Radisson Hotel Group было принято исходя из стратегии российской компании. Заявленная цель — закрепить Cosmos Hotel Group в статусе лидера гостиничной индустрии в стране.

Дилерская сеть «Москвича» из 90 автосалонов будет сформирована в России к концу 2023 года. Завод намерен произвести 50 тыс. автомобилей в 2024 году. С момента старта продаж в марте реализовано почти 10 тыс. машин. Возможно, появится электрическая версия «Москвича 6», завод работает над возможностью производства зарядных станций для электрокаров, сообщает компания.

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