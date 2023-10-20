Попали в переплет

Количество книжных магазинов сокращается в регионах Сибири. Сейчас их действует в округе около 650. За последние девять месяцев закрылись 46 организаций, занимающихся розничной и оптовой продажей книг, за весь прошлый год — 82. Всего с января 2020-го по октябрь 2023 года число участников рынка сократилось на 37,9%. На уменьшение числа офлайн–магазинов влияют рост онлайн-продаж за счет развития маркетплейсов, а также увеличение сбыта книжной продукции в ритейле, говорят аналитики. Кроме того, потребители все сильнее экономят на книгах на фоне общей тенденции сокращения расходов на товары не первой необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние девять месяцев в регионах Сибири закрылись 46 организаций, занимающихся розничной и оптовой продажей книг, за весь прошлый год — 82

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ За последние девять месяцев в регионах Сибири закрылись 46 организаций, занимающихся розничной и оптовой продажей книг, за весь прошлый год — 82

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала 2023 года по октябрь в регионах Сибирского федерального округа (СФО) закрылись 46 книжных магазинов, за весь 2022-й были ликвидированы 82 организации, в 2021-м — 134, в 2020-м — 233. Наибольшая динамика закрытий отмечена в Республике Тыва, где за последний год завершили работу два из четырех книжных магазинов, сообщили аналитики проекта «API Контур.Фокус». В Новосибирской области с 2020 года закрылись 65 книжных магазинов, или 39% от общего количества в регионе, в Алтайском крае — -54 магазина, или 47%, в Красноярском крае — -47 магазинов, или 35%. Всего в округе с января 2020-го по октябрь 2023 года уменьшилось количество книжных магазинов на 37,9% (c 1,04 тыс. по 0,65 тыс.). В то же время открыто с начала 2023 года 22 организации по розничной и оптовой продаже книг (в аналогичный период 2022 года — 17 организаций). С 2020 года зарегистрированы 96 компаний.

Та же тенденция характерна и для книжных издательств в СФО — с января по октябрь 2023-го их стало меньше на 20. Больше всего было закрыто издательств в Омской области — за год ликвидированы 14 из 36 предприятий (-39%). С 2020-го по 2023 год общее количество издательств на территории округа уменьшилось на 19,4% (c 0,33 тыс. по 0,27 тыс.). Всего в 2022 году, по данным Российской книжной палаты, в стране действовало 4450 издательств, что на 5% меньше, чем в 2021-м (-227 компаний).

Негативную динамику на рынке классических книжных магазинов представитель красноярского магазина «Бакен» Эльнар Гилязов объясняет ростом стоимости логистики, которая занимает большую долю в себестоимости содержания торговой точки. «Сложности возникли и с сырьем — многие наши поставщики и местные книгоиздатели жалуются на рост типографских услуг и цены на бумагу, так как она импортная. Соответственно, это влияет на конечную стоимость книг»,— рассказал господин Гилязов. По его оценке, с 2020 года стоимость книг в рознице выросла на 40%.

Другой представитель книжных магазинов из Иркутска — директор «Переплета» Инна Миронова отмечает, что стоимость книг в этот период выросла на 20%. По официальным данным Министерства цифрового развития РФ, в 2022 году в сравнении с 2021-м средняя цена реализованного издания увеличилась на 73,88 руб. и составила 424,80 руб. (+21%). Основной причиной такого роста цен на книги стало увеличение себестоимости печати книжного издания, считают в ведомстве.

«Основная проблема книжного бизнеса сегодня заключается в приостановке работы многих западных правообладателей с Россией и отказом лицензировать переводные книги»,— прокомментировала Инна Миронова. В то же время она отмечает, что в Иркутской области за последний год закрылся всего один магазин. По итогам 2023 года представители книжной отрасли не прогнозируют роста выручки, надеясь, что она останется на уровне прошлого года.

Уход книжных магазинов, а также закрытие издательств происходит на фоне сокращения населением расходов на товары не первой необходимости, к которым относится и книжная продукция, говорит аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. Кроме того, пользователи все больше переходят на онлайн-форматы (аудиокниги, подкасты и т.д.), что также отражается на сокращении покупок бумажных книг.

«На время жестких коронавирусных ограничений офлайн-магазины были вынуждены закрыться, не все после этого смогли наладить онлайн-продажи. Затем последовали подорожание бумаги, сбои в цепочках поставок, разрыв отношений с крупнейшими иностранными правообладателями. Офлайн-магазинам сложнее выдерживать конкуренцию с более дешевыми и доступными электронными книгами: такой формат пользуется все большим спросом, в то время как бумажные издания постоянно растут в цене»,— говорит руководитель проекта «API Контур.Фокуса» Елена Катаева.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в денежном выражении продажи печатной книжной продукции в 2022 году по отношению к 2021-му выросли на 10%, в экземплярном — сократились на 9%. Общий объем рынка электронных и аудиокниг в этот период составил 10,9 млрд руб. (+4,2% к 2021 году). Это почти 11% от общего объема книжного рынка в России (101,6 млрд руб.).

Лолита Белова