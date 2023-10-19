В Петербурге началось строительство парка для электробусов в «Ржевке»

В производственной зоне «Ржевка» в Санкт-Петербурге начато строительство парка для электробусов, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В церемонии, посвященной началу строительства, приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель ЗакСа Александр Бельский и глава Росприроднадзоара Светлана Радионова. Строительство первой площадки парка на 132 машины планируется завершить через год, в 2026 году будет сдана вторая площадка. Таким образом, парк вместе около 400 электробусов. В комитете отмечают, что благодаря строительству парка в городе будет создано от 1,5 тыс. до 2 тыс. рабочих мест.

В начале сентября на маршрут №7 вышли два электробуса — теперь в Петербурге курсируют 13 электробусов на трех маршрутах: 7, 127, 128. В августе стало известно, что подрядчиком для строительства парка выбрали ГК «Геоизол», которая выполняет в Петербурге крупные проекты для Минобороны РФ. Стоимость контракта составила 11,4 млрд руб.

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