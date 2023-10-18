Подростков, нападавших на петербуржцев, заподозрили в возбуждении ненависти

СКР по Санкт-Петербургу возбудил еще одно уголовное дело в отношении подростков, которые нападали на случайных прохожих на улицах Петербурга и снимали это на видео, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее следственные отделы ГСУ СКР Петербурга по Московскому и Красносельскому районам возбудили в отношении группы подростков уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). К нему добавилось дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч.2 ст.282 УК РФ).

По версии следствия, группа подростков действовала по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Руководствуясь мотивами ненависти и вражды, они нападали на петербуржцев и провоцировали драки в общественных местах, грубо нарушая общественный порядок. В СКР установили причастность к нападениям четырех человек, им в скором времени будет предъявлено обвинение. Следователи также установили, что трое человек из группы незаконно находятся на территории России. Планируется их депортация. Ранее в полиции и СКР сообщали, что некоторые из фигурантов дела имеют азербайджанское происхождение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в петербургскую полицию обратились первые потерпевшие, пострадавшие от действий группы. Одному из них 16 лет, он живет в Пушкине, другому — 14, он проживает в Московском районе. Оба были избиты в Московском районе, но в разное время.

17 октября в полиции сообщили, что задержали всех шестерых участников группы, которые снимали шокирующий контент на улицах Петербурга и выкладывали его в Telegram-канале. Подростки нападали на петербуржцев, создавали аварийные ситуации на дорогах, разрушали городское имущество. На свободе остается автор канала, 18-летний Турал.

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