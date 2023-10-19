У берегов Новороссийска уничтожили торпеду

В море у берегов Новороссийска днем 19 октября произошел взрыв. Специалисты уничтожили в воде торпеду времен Великой Отечественной войны, рассказал в своем Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

Мэр уточнил, что к ликвидации боеприпаса привлекли девять единиц техники и больше 70 человек, а также три катера с военной базы. Торпеду нашли днем ранее в районе набережной имени Адмирала Серебрякова.

Андрей Кравченко поблагодарил ответственные службы за работу.

Вячеслав Рыжков

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