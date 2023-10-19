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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа обновит механизм проведения дискретных аукционов

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 30 октября вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, которые не входят в состав индекса торговой площадки. Об этом сказано в сообщении пресс-службы на сайте Московской биржи.

Среди основных изменений — снятие ограничений по количеству дискретных аукционов, проводимых по каждой ценной бумаге, расширение времени проведения аукционов почти на два часа (с 10:09 до 18:10 мск) и сокращение времени непрерывного отклонения цены более чем на 20% до пяти минут. На Мосбирже также начнут проходить вечерние торговые сессии (с 19:14 до 23:20 мск).

«Сессия дискретных аукционов, как и ранее, будет состоять из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги будут возобновляться в обычном режиме»,— уточнили представители торговой площадки.

Цена по итогам аукциона будет определяться по стандартному алгоритму без учета дополнительных условий, используемых для бумаг из индекса Мосбиржи: количество участников аукциона, объем спроса и предложения, спред. Не изменится и порядок проведения дискретного аукциона для ценных бумаг из состава индекса Мосбиржи.

Изменение механизма дискретного аукциона, как добавили в пресс-службе, «реализовано в рамках дополнительных мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций». 16 августа Мосбиржа сообщила о массовых случаях дестабилизации цен акций — за первые две недели месяца торговая площадка провела 122 дискретных аукциона.

Петр Бузлаев

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