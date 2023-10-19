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Коммерсантъ FM
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Райффайзенбанк прекратит прием рублей на валютные счета через кассы

Райффайзенбанк с 23 октября перестанет принимать в своих кассах рубли для внесения на валютный счет. Об этом говорится в Telegram-канале кредитной организации.

«С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов»,— говорится в сообщении банка.

При этом в пресс-службе Райффайзенбанка отметили, что средства на рублевые счета по-прежнему можно вносить в кассах и банкоматах. Для дальнейшей конвертации в валюту рекомендовано использовать приложение «Райффайзен онлайн».

С 1 августа Райффайзенбанк приостановил прием валюты — евро и долларов — от физических лиц в кассах банка. С того же дня кредитная организация временно прекратила прием и покупку наличной валюты у физлиц и установила комиссию 1% при внесении до 200 тыс. руб. в своих кассах. В организации уточнили, что это должно помочь «оптимизировать нагрузку на кассы».

Подробнее о том, почему банки ужесточают правила приема наличных долларов и евро,— в материале «Ъ FM» «Валюте ставят препятствия».

Милена Костерева

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