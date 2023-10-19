«Газпром нефть»: разработка новых месторождений обеспечит запасами нефти на 19 лет

Обеспеченность добычи «Газпром нефти» подготовленными запасами составила 19 лет. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы компании Юрий Масалкин.

«По итогам 2022 года компания восполнила добычу новыми запасами на 119%. Мы открыли 20 новых залежей и получили лицензии на 16 участков в Западной Сибири»,— сказал господин Масалкин.

Он уточнил, что речь идет о новых активах «Газпром нефти» в Красноярском крае и ЯНАО. «Их приобретение продолжило развитие перспективных поисковых кластеров на юге Ямала, Гыданском и Таймырском полуостровах»,— добавил Юрий Масалкин.

5 октября дочерняя компания «Газпром нефти» «Газпромнефть-Хантос» ввела в эксплуатацию вторую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. За счет нового комплекса планируется нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.

Петр Бузлаев