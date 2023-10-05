«Газпром нефть» увеличит добычу на месторождении в Югре до 8 млн тонн в год

«Газпромнефть-Хантос», дочернее предприятие «Газпром нефти», ввело в эксплуатацию вторую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. За счет нового комплекса планируется нарастить добычу с 5,5 млн до 8 млн т в год.

Новая установка дополняет уже существующую инфраструктуру, запущенную в 2022 году. «Это оборудование предназначено для приема продукции скважин, отделения нефти от воды, попутного нефтяного газа и других примесей, а также последующей ее транспортировки по магистральным нефтепроводам»,— говорится в сообщении «Газпром нефти».

Месторождение имени Александра Жагрина в Югре было открыто в 2017 году. Начальные геологические запасы составляют 217 млн т нефти. Месторождение — флагман нефтяного кластера «Зима», включающего в себя восемь лицензионных участков с геологическими запасами 840 млн т нефти.

Лусине Баласян