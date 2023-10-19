Имя для Lada поищут в народе

Производитель Lada проводит голосование в соцсетях, где подписчики могут представить свои варианты названия для нового городского кроссовера бренда АвтоВАЗ. О самой машине еще ничего неизвестно. Хотя запуск ее производства АвтоВАЗ анонсировал еще в 2022 году. Что касается будущего названия, то оно должно соответствовать пяти требованиям, состоять не более чем из шести латинских букв, быть уникальным и понятным русскому человеку и сочетаться со словом Lada. Тему продолжит Владислав Викторов.

АвтоВАЗ еще с советских времен выбирает названия для своих машин, в том числе с помощью народного голосования. В конце 60-х граждан просили придумать имя для ВАЗ-2101, который тогда еще только планировали начать собирать. И автомобиль, который сейчас известен как «Жигули», мог называться «Фиалка», «Атаман», «Дерективец» или даже «Новорожец».

Последний подобный конкурс компания проводила в 2020-м. Тогда россияне придумывали названия для кроссовера, который на тот момент существовал только на уровне концепта. Остановились на четырех вариантах — Onega, Alta, Slava и Lika. Но они так и не пригодились, потому что в серийное производство машина не пошла. Теперь названия ищут для очередного кроссовера, который будет сделан на базе седана Lada Vesta. Причем в этот раз АвтоВАЗ установил узкие рамки, отметил автоэксперт Игорь Моржаретто:

«Они задали достаточно жесткие правила — количество букв, окончание на "а". Кроссовер, который сделают на базе Vesta, переднеприводный, и они его хотят позиционировать параллельно с Vesta, соответственно и название должно быть похоже. При этом имя кроссоверов, которые будут выпускаться в Санкт-Петербурге под брендом Lada, уже известно — X45. А тут они хотят придумать что-то оригинальное».

При этом пока даже концепта нового кроссовера АвтоВАЗ еще не представил. Хотя впервые об этой модели глава компании Максим Соколов сообщил в прошлом году во время Восточного экономического форума. И с тех пор о новинке ничего не было слышно. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что потенциал у машины на рынке есть, ведь сегмент кроссоверов по-прежнему самый крупный в стране. Но вот выбрать название будет непросто, считает собеседник “Ъ FM”:

«Тема сама по себе интересная, и Vesta очень популярна, думаю, что и кроссовер будет тоже пользоваться спросом. При этом мы должны понимать, что красивое и звучное имя — это хорошо, но все это должно еще и правильно ложиться в маркетинговую стратегию. Название не может быть уже зарегистрировано в автомобилестроительной области, оно должно хорошо выглядеть и на русском языке, и на английском. Юридическое оформление этой всей истории — отдельная вещь, а конкурс — хорошая преамбула».

При этом если посмотреть базу Роспатента, то там можно обнаружить несколько названий, которые АвтоВАЗ до сих пор не использовал. Среди них, например, Xrave, Intriga, Antiga или Kvest. И к слову название «Жигули» для ВАЗ-2101 предложил один из конструкторов завода. Поэтому автоэксперт Иван Зенкевич считает, что и в этот раз голосование закончится также:

«Из этого выйдет классная пиар-акция, которая ни к чему не приведет, потому что опять же каждое название автомобиля должно быть запатентовано. Вспоминаем сразу имя Lada Kalina, которое было сложно запатентовать на заграничных рынках, потому что или оно было занято, или оно ассоциируется с каким-то неблагозвучным названием на иностранном языке. Поэтому, думаю, что у них есть список, и он будет подтянут к реальности. Но это хорошая история».

АвтоВАЗ пообещал трем авторам самых лучших названий для нового кроссовера подарки. Это не машина, а всего лишь рюкзаки, футболки, толстовки, зарядные устройства, блокноты и ручки. Хотя за первое место дадут еще и приглашение на соревнования по автомобильным кольцевым гонкам.

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