Умер актер юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков

Советский и украинский актер, сценарист и звукорежиссер Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет. Об этом говорится в группе во «ВКонтакте» тележурнала «Каламбур», исполнителем ролей в котором был господин Гладков. Прощание с артистом пройдет 21 октября в Одессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Calambur Pictures Фото: Calambur Pictures

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в городе Харькове. Он был создателем и сценаристом юмористической программы «Каламбур», которую транслировали в эфире телеканала ОРТ (сейчас «Первый канал») во второй половине 1990-х. Наибольшую популярность господин Гладков получил благодаря роли мужика из «Деревни дураков». Также он сыграл нервного диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и Дранкеля в «Железном капуте».

Милена Костерева