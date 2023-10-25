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Двойной портрет

Арт-проект Parure Atelier

Ювелирная компания Parure Atelier стала патроном ГМИИ им. A. C. Пушкина и посвятила коллекцию высокого ювелирного искусства шедеврам живописи и скульптуры из собрания музея. Увидеть все новинки можно будет весной будущего года, но одно колье из коллекции уже готово. Рассмотрев его в подробностях, легко представить, насколько масштабен проект.

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Дарья Колпашникова, начальник отдела региональных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор; Елена Каменская, советник дирекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор. На Дарье: колье, браслет и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave. На Елене: колье, серьги и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave.

Дарья Колпашникова, начальник отдела региональных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор; Елена Каменская, советник дирекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор. На Дарье: колье, браслет и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave. На Елене: колье, серьги и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave.

Фото: фотограф Анна Темерина; предоставлено Parure Atelier

Дарья Колпашникова в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Дарья Колпашникова в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Фото: предоставлено Parure Atelier

Елена Каменская в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Елена Каменская в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Фото: предоставлено Parure Atelier

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Дарья Колпашникова, начальник отдела региональных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор; Елена Каменская, советник дирекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, куратор. На Дарье: колье, браслет и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave. На Елене: колье, серьги и кольца Parure Atelier, костюм и блуза Yuliawave.

Фото: фотограф Анна Темерина; предоставлено Parure Atelier

Дарья Колпашникова в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Фото: предоставлено Parure Atelier

Елена Каменская в украшениях Parure Atelier, костюме и блузе Yuliawave

Фото: предоставлено Parure Atelier

Parure Atelier хорошо известна украшениями классического дизайна с цветными драгоценными камнями и бриллиантами. За восемь лет существования компания доказала, что способна по просьбе клиента доставить практически любой драгоценный камень в один из своих бутиков в Санкт-Петербурге, Москве, Алматы, Астане или Дубае благодаря прямым связям с поставщиками в самых разных уголках планеты.

Специализация Parure Atelier — украшения на заказ, но есть здесь и готовые украшения, и целые серии, посвященные одной теме. Как, например, вышедшая этим летом и рассказывающая о Востоке коллекция Solar. Будущий год обещает новую, вдохновленную памятниками культуры коллекцию высокого ювелирного искусства. Она будет посвящена произведениям из собрания Пушкинского музея, которые так или иначе перекликаются с ювелирным делом. Для первого украшения коллекции ювелиры Parure Atelier выбрали турмалин.

Принято считать, что первые турмалины появились в Европе в 1703 году — эти минералы, встречающиеся в широком спектре оттенков, привезли голландские моряки из Цейлона. Однако на Урале разноцветные турмалины — «самоцветы» — добывали еще в XVII веке. Они были чаще всего розовыми, зелеными, черно-красными. Если говорить о классической живописи, можно искать аналогии их цвета в оттенках воды в «Рождении Венеры» Сандро Боттичелли, льда в погожий день и линии горизонта в работах Питера Брейгеля Старшего, складок одежд персонажей Якопо Понтормо или теней на пачках балерин Дега.

Начиная с позднего Средневековья символическое значение самоцвета иногда оказывалось важнее его физических свойств и размеров. Знаменитые «рубины Бургундии» и «сапфиры Франции» были символами нерушимой французской монархии, что отражено в живописных и гравированных портретах аристократии. Украшение и образ человека, который его носит, издавна соседствовали в работах художников.

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Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (16,61 карата) и бриллиантами

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (16,61 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Серьги Parure Atelier из белого золота с турмалинами параиба (2,71 и 2,54 карата) и бриллиантами

Серьги Parure Atelier из белого золота с турмалинами параиба (2,71 и 2,54 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

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Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (16,61 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Серьги Parure Atelier из белого золота с турмалинами параиба (2,71 и 2,54 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Изображение драгоценностей появляется уже в фаюмских портретах — в сущности, первых живописных портретах как таковых. Фаюмские портреты написаны восковыми красками или темперой на тончайших кипарисовых листах. Они служили своего рода погребальными масками, чтобы в царстве вечной жизни по такого рода «удостоверениям личности», украшениям и одежде можно было бы без труда распознать усопшего.

В России кроме многочисленных портретов аристократии любовь к украшениям раскрывают провинциальные купеческие портреты. Их можно было увидеть, например, прошлой весной на выставке в петербургском «Манеже». Торопецкие купчихи, тульские девушки на выданье и степенные матроны разных губерний представали на портретах в богатых украшениях со всевозможными цветными каменьями и жемчугами, тщательно выписанных тонкой кистью, как правило, безвестного мастера. Так в портретной живописи женский мир русской провинции изобретательно раскрывался и комментировался именно через драгоценности.

Героини нашей обложки — советник дирекции ГМИИ им. А. С. Пушкина Елена Каменская и начальник отдела региональных проектов музея Дарья Колпашникова — подготовили выставку «Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков», которая откроется 14 ноября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. В семи ее разделах будут представлены вариации «испанской темы» в русской культуре: от боя быков и испанского фламенко, от знаменитых литературных образов Дон Кихота, Дон Жуана и Кармен до путевых записок художников и документальной кинохроники начала XX века. Колоритные «испанки» и «испанцы» Петра Кончаловского и Наталии Гончаровой, пейзажи Михаила Волошина, архитектурная графика Романа Клейна, театральные образы Александра Головина, Павла Челищева и Александры Экстер свидетельствуют о глубоком проникновении «мечты об Испании» в русскую культуру.

Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (20,66 карата), жемчугом и бриллиантами; кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (20,66 карата), жемчугом и бриллиантами; кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Колье Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (20,66 карата), жемчугом и бриллиантами; кольцо Parure Atelier из белого золота с турмалином параиба (29,41 карата) и бриллиантами

Фото: Parure Atelier

Возможно, произведения русского искусства с испанским акцентом натолкнут дизайнеров Parure Atelier на новые решения. А пока в ожидании новой коллекции, которая появится весной 2024 года, у нас есть возможность взглянуть на колье с турмалином параиба. Этот драгоценный камень открыли недавно, в конце 1980-х, но уже на первой для него международной выставке в Тусоне (США) он произвел такой фурор, что цены на него взлетели с $200 до $2 тыс. за карат. Сегодня эта цифра может достигать $300 тыс. за карат в зависимости от характеристик камня. В палитре Parure Atelier есть турмалины параиба разного размера и оттенка из Нигерии, Мозамбика и Бразилии, где они и были впервые найдены. Главный камень нового колье — одно из последних приобретений геммологов марки, грушевидный кабошон весом 20,66 карата из Мозамбика, представленный в обрамлении из белого золота с бриллиантами и в компании 136 жемчужин.

Вес камня добавляет колье еще и инвестиционную привлекательность. «Ключевой фактор при покупке инвестиционного турмалина параиба — неоновая интенсивность цвета. Чем ярче и насыщеннее оттенок, тем ценнее экземпляр,— говорит геммолог и эксперт по драгоценным камням Parure Atelier Юнна Алиева.— В последние годы заметен недостаток африканских турмалинов с преобладающим голубым оттенком, в Мозамбике добывают более зеленые камни. Поэтому голубоватый оттенок нашего грушевидного камня становится его большим достоинством».

Специалисты Parure Atelier имеют богатый опыт работы с драгоценными камнями и всегда готовы поделиться профессиональными советами, как лучше оформить камень, какой экземпляр подойдет для инвестиций, а какой станет незаменимым фамильным украшением. «Самые популярные формы огранки турмалинов параиба — "овал" и "кушон", они позволяют максимально сохранить вес камня,— говорит Юнна Алиева.— "Сердца", "груши", "маркизы" встречаются намного реже, "октагоны" и "ашеры" используются в единичных случаях».

Выбор этого самоцвета для первого украшения будущей коллекции не случаен, в Parure Atelier его считают знаковым для бренда. Собрание турмалинов параиба у марки всегда было самым крупным в России, для многих оно стало визитной карточкой Parure Atelier.

Екатерина Зиборова

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