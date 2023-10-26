На дружественной фальшноте

В третьем квартале 2023 года в России впервые был выявлен поддельный дирхам ОАЭ, отчитался ЦБ. Если учесть, что вместе с ним в том же количестве был обнаружен китайский юань, то можно констатировать, что фальшивомонетчики сосредоточились на шлифовке своих компетенций в производстве самых перспективных дружественных валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Конечно, они не отказываются и от подделки долларов и евро, что, с одной стороны, выгодно на фоне высокого спроса, а с другой — патриотично: как-никак подрывают мощь европейской и американской экономик. При этом появление других недружественных валют сошло на нет. Еще в 2021 и 2022 годах регулярно находились поддельные фунты стерлингов и японские иены (но реже). Но в этом году их уже не видно.

Оставшиеся недружественные валюты приобретают в руках фальшивомонетчиков свои особенности. Например, количество поддельных евро не поддается систематизации и чем-то напоминает индивидуальные графики выпитого в пересчете на чистый алкоголь экс-бригадира монтажников птурс, героя поэмы «Москва—Петушки». Судите сами: в первом квартале было обнаружено 187 поддельных евро (даже больше, чем долларов), во втором квартале — 16 штук, в третьем — 80 штук.

С американской же валютой все последовательно и логично. Количество поддельных долларов снижалось весь 2022 год — с 640 штук в первом квартале до 184 в четвертом квартале. Оно и понятно, перспективы американской валюты на российской земле в тот период выглядели туманными: тут и ограничения со стороны регулятора, и проблемы с выездом за границу. В этом году ситуация стабилизировалась, а с ней и спрос на наличные доллары стал расти. Соответственно, и количество обнаруженных фальшивок последовательно выросло от 170 штук в первом квартале до 428 штук в третьем.

Еще одним указателем на то, что ситуация в стране приходит в норму, можно считать тот факт, что появилась явно выраженная сезонность в выявлении фальшивых долларов. В этом году пик количества обнаруженных поддельных долларов пришелся на июль (291 штука), плавно повышаясь с февраля (62 штуки) и столь же плавно спадая к сентябрю (109 штук). В периоды катаклизмов, как пандемических, так и геополитических, в 2020–2022 годах, сезонность дала сбой. Но в далеком уже 2019 году пик выявления поддельных долларов также приходился на летние месяцы: июнь — 255 штук, июль — 234 штуки, август — 227 штук.

Словом, фальшивомонетчики вполне могут служить барометром состояния не только российской экономики, но и туристической отрасли, и даже психологического состояния общества. А если учесть тестирование отдельных дружественных валют, то и флюгером, указывающим на перспективные направления торговли. Так что ждем появления поддельной рупии.