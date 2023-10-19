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Коммерсантъ FM
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Сети позеленели от лишней энергии

Тарифы в Калмыкии могут вырасти из-за роста транзита энергии с ВИЭ в другие регионы

Бурное развитие ВИЭ в отдельных регионах РФ становится проблемой для электросетевых компаний. Как выяснил “Ъ”, бизнес Калмыкии может заплатить за резкий рост транзита энергии с местных ветряных станций в соседние регионы, поскольку такой объем транзита приводит к росту технологических потерь в сетях и расходов «Россетей». Аналитики считают логичным переложить нагрузку на конечных потребителей энергии в соседних регионах, а регуляторы призывают более разумно размещать солнечную и ветряную генерацию.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Минэнерго предлагает разрешить регуляторам включать в тарифы на передачу электроэнергии возросшие расходы «Россетей» на транзит энергии между регионами. Дискуссию в отрасли вызвала Калмыкия, где объем ВИЭ-генерации превышает 450 МВт (примерно поровну солнечной и ветряной генерации). После ввода зеленой генерации республика резко увеличила транзит излишков энергии в Ростовскую область и Ставрополье по ЛЭП 110 кВ, что привело к незапланированным расходам «Россетей». Объем технологических потерь в межсистемных ЛЭП стал превышать нормативы. «Сетевая компания должна покупать энергию на рынке для компенсации потерь, но покупка объемов выше норматива им в тариф не включается»,— говорит собеседник “Ъ”.

В результате рост транзита придется оплатить коммерческим потребителям электроэнергии Калмыкии (кроме населения). Минэнерго предлагает разрешить регуляторам повышать тариф для компенсации сверхнормативных потерь из-за транзита, следует из проекта постановления правительства (опубликован на regulation.gov.ru). «В Калмыкии, действительно, увеличены затраты на транзит, они должны быть компенсированы сетевой компании,— сказал “Ъ” замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в кулуарах Российской энергетической недели.— Со стороны аппарата правительства были высказаны замечания по проекту, сейчас дорабатываем его».

Впервые резкий рост потерь в электросетях высокого напряжения Калмыкии произошел в 2021 году, когда показатель увеличился более чем вдвое, до 85,35 млн кВт•ч. Общий объем потерь по всем сетям компании в регионе увеличился на 75%, до 196 млн кВт•ч. При этом общий норматив — 124,8 млн кВт•ч, или 18,7% от полезного отпуска. В 2022 году показатели по уровню потерь практически не изменились. В «Россетях» не говорят, насколько может вырасти тариф в Калмыкии после принятия поправок. Там лишь отмечают, что механизм был предложен «для нивелирования существенных отклонений от планового баланса».

Предложение Минэнерго является фактором роста тарифов в Калмыкии, но действующие нормы расчета валовой выручки позволяют сгладить тарифную нагрузку, распределив дополнительный рост во времени, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Однако более корректным был бы перенос затрат за транзит на потребителей электроэнергии, в интересах которых такой транзит осуществляется, полагает он. При этом для решения подобных проблем нужно комплексное решение, считает эксперт.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) отмечают, что в Калмыкии самая высокая доля выработки ВИЭ — 92,3%, тогда как в среднем по энергосистеме Юга — 5,8%. При максимальном потреблении мощности в Калмыкии до 150 МВт нагрузка ВИЭ составляет 250 МВт. Пиковые значения транзита из Калмыкии в Ростовскую энергосистему составляют до 150 МВт, а в Ставропольский край — до 120 МВт (при максимальных значениях генерации ВИЭ).

ВИЭ дает положительные экономические эффекты для потребителей Калмыкии, сокращая оптовую цену электроэнергии. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) рассказали “Ъ”, что с 2020 года благодаря ВИЭ в Калмыкии наблюдается снижение индекса рынка на сутки вперед (РСВ, сектор торговли электроэнергией) в дневные часы. Если в 2020 году в среднем в пиковые часы цены РСВ Калмыкии относительно цены всей энергосистемы Юга были ниже максимум на 20 руб. за 1 МВт•ч, то в 2022–2023 годы — уже на 180 руб. В «Совете рынка» полагают, что проблема с ростом расходов на транзит в Калмыкии возникла из-за того, что выбор проектов строительства ВИЭ проводится без учета стоимости их интеграции в энергосистему. Там предлагают проработать порядок комплексной оценки любых новых проектов, чтобы их ввод не вызывал негативных последствий в энергосистеме.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев не согласен, что проблема в Калмыкии связана с ВИЭ: «Республика стала энергопрофицитной, но такие изменения в энергобалансе не были заранее учтены при планировании развития энергосистемы и, соответственно, при установлении сетевого тарифа».

Полина Смертина

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