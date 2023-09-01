Солнце нагрело с процентами

Как выяснил “Ъ”, инвесторы в солнечную энергетику смогли добиться индексации тарифов для новых электростанций общей мощностью 775 МВт по промышленной, а не потребительской инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать механизм поддержки до осени. Общий денежный объем поддержки ВИЭ при этом не снизится, но будет построено меньше объектов. Инвесторы в ВИЭ уверяют, что финансовая нагрузка на потребителей тоже не увеличится. Однако промышленность выступает против, напоминая зеленым генкомпаниям о предпринимательских рисках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго совместно с Минэкономики, Минпромторгом и ФАС проработать возможность индексации цен новых проектов солнечных электростанций (СЭС) по промышленной, а не потребительской инфляции (“Ъ” видел список поручений от 4 августа). Речь о СЭС на 775 МВт, отобранных в 2021 году. Стоимость их выработки «в период инвестиционной фазы реализации проектов» будут увеличивать по индексу цен производителей (ИЦП) без учета ТЭК, следует из документа. В 2021 году ИЦП без учета ТЭК составила 17,8%, а потребительская инфляция — 8,4%. Ведомства должны внести проект постановления правительства по новой схеме индексации до 19 октября.

ВИЭ в России строятся с 2013 года по программе поддержки: коммерческие потребители покупают их энергию по повышенному тарифу, включающему окупаемость объектов. Срок поставки — 15 лет. На оптовом энергорынке уже запущено более 4,2 ГВт ВИЭ, из которых 1,8 ГВт — СЭС.

В 2021 году на конкурсе проектов СЭС выиграли два игрока. «Юнигрин Пауэр» (подконтрольна «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, бывшего зампреда правления «Реновы» Виктора Вексельберга) забрала 545 МВт, стоимость поставки — 4,3–5,8 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Остальные 230 МВт забрали структуры «Солар Системс» (бенефициар Михаил Лисянский) по 5,8–6,4 тыс. руб. Компании комментариев не дали.

Инвесторы в СЭС просили дополнительной индексации с весны 2022 года, жалуясь на рост цен на компоненты, включая импортный кремний (см. “Ъ” от 16 июня и 5 августа 2022 года). Против изменений, тем более только для одного типа ВИЭ, выступало Минэнерго, меру называли неоднозначной и в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). В конце прошлого года «Юнигрин Пауэр» отодвинула сроки запуска новых проектов на 7–12 месяцев, до середины 2024 и 2025 годов, а «Солар Системс» — на 21–23 месяца, до 2025 и 2026 годов.

Александр Новак поручил после дополнительной индексации провести соразмерное снижение предельных цен выработки для последующих отборов проектов СЭС. На конкурсах осталось разыграть проекты с поставкой мощности в 2029–2035 годах. По текущим правилам потолок цены для СЭС с запуском в 2029 году — 8,28 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а к 2035 году показатель снизится до 6,29 тыс. руб. (в ценах 2021 года). Денежный объем программы строительства СЭС не сократится, но снизится объем ввода мощностей.

Сейчас ведомства и участники рынка обсуждают детали новой схемы индексации. Проблема в том, что Росстат с 2022 года перестал публиковать фактический показатель промышленной инфляции, сейчас Минэкономики лишь дает прогнозы по этому показателю. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэкономики «обеспечить направление фактических значений ИЦП без учета ТЭК за предшествующий год в Минэнерго» и «проработать вопрос публикации фактических значений на регулярной основе».

«Любой сценарий, который когда-либо обсуждался, не приводит к увеличению нагрузки на рынок за счет одновременной корректировки ключевых параметров программы для будущих периодов»,— сказали “Ъ” в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, лобби инвесторов в ВИЭ).

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби промышленных потребителей электроэнергии) не поддерживают индексацию платежей для ВИЭ. «Большинство отраслей в РФ, столкнувшись с текущими экономическими трудностями, преодолевают их самостоятельно, сокращая издержки и прибыль, в полной мере принимая предпринимательские риски,— говорят там.— Сектору ВИЭ спустя десять лет субсидирования самое время показать свою жизнеспособность, особенно учитывая, что основным критерием эффективности работы сектора является наращивание экспортного потенциала».

Для оценки изменения условий функционирования предприятий правильнее использовать индекс цен производителей, поскольку этот показатель корректнее измеряет динамику их себестоимости, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Однако говорить о стабильном превышении одного из дефлятора над другим некорректно, полагает он. Так, в прогнозе социально-экономического развития ИЦП без учета ТЭК за 2022 год составит 10%, в 2023-м — 5,5%, в 2024-м — 4,8%, в 2025-м — 4,5%. При этом прогноз по потребительской инфляции на 2023 год — 6%, а на 2023–2024 годы — 4%.

Полина Смертина