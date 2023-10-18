Друзья довели до посадки

Бывший руководитель территориальных органов Росприроднадзора Олег Кручинин осужден на 13 лет заключения в колонии строгого режима. Дополнительно его наказали штрафом в 230 млн руб. и лишили классного чина. Просивший полного оправдания по обвинению в получении свыше 11 млн руб. чиновник намерен обжаловать суровый приговор. Его защита в прениях утверждала, что у Олега Кручинина было алиби, мотивы и факты передачи ему взяток не доказаны, свидетели его оговорили, а большинство доказательств, собранных следствием, являются недопустимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде огласили вводную и резолютивную часть приговора Олегу Кручинину, обвиненному по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере за покровительство коммерсантов, работавших в сфере обращения с отходами. В 2017–2021 годах он возглавлял сначала департамент Росприроднадзора по ПФО, затем реорганизованный в управление по Нижегородской области–Республике Мордовия, затем ушел в частный бизнес, а потом вернулся на службу в Росприроднадзор, исполняя обязанности руководителя по Самарской и Ульяновской областям.

Олега Кручинина задержали 16 ноября 2021 года на выходе из поезда в Самаре. В купе вместе с ним ехали два оперативных сотрудника ФСБ, из кармана куртки задержанного чиновника изъяли меченые пятитысячные купюры.

В итоге Олег Кручинин был обвинен в получении в общей сложности более 11 млн руб. взяток. Показания на него дали его приятели, директор ООО НТН Антон Любаков и соучредитель ООО «ЛУК-Регионы» Дмитрий Лавров.

Третьим ключевым свидетелем обвинения стал директор приволжского лабораторного центра Росприроднадзора (ЦЛАТИ по ПФО) Андрей Чернышев, он рассказал, что собирал «на подарки» деньги с подчиненных и передавал Олегу Кручинину за помощь в назначении его на должность. По показаниям свидетелей, систематически конверты и свертки с наличными передавались через посредника, адвоката Рафаила Гулиева. Он также носил в семью Кручининых и легальные деньги, так как выкупил у матери Олега Кручинина долю в Вадской нефтебазе и поэтапно выплачивал долг.

Олег Кручинин вину не признавал и утверждал, что следствие не разобралось в его должностных обязанностях, правилах работы и взаимодействия терорганов Росприроднадзора с центральным аппаратом службы. По словам экс-чиновника, он не имел отношения к проводимым его инспекторами и заместителями проверкам юрлиц-природопользователей. Также он не мог влиять на назначение директора ЦЛАТИ, который подчинялся руководству федеральной службы и им же назначался.

По версии защиты, следствие не доказало состав взяток — за какие именно действия либо бездействие по службе ему передавали деньги. Наконец, адвокат Михаил Гаранин заявил, что у Олега Кручинина было алиби: он работал в Москве и Самаре и физически не мог присутствовать в Нижнем Новгороде и получать деньги по некоторым вмененным ему эпизодам взяток, как и не мог решать вопросы нижегородских природопользователей, работая в другом регионе.

Сторона защиты на судебном процессе продвигала версию провокации взятки: якобы чекисты могли подбросить чиновнику меченые купюры в купе поезда.

Также подсудимый и его защитник раскритиковали действия оперативных сотрудников ФСБ. В материалах уголовного дела не было постановлений, описывающих оперативный эксперимент с Олегом Кручининым, все видеозаписи его задержания и обысков отсутствовали со ссылкой на повреждение файлов, в эпизоде с передачей денег от Антона Любакова меченые наличные сначала как-то оказались в банке для выдачи клиенту, при изъятии денег одна меченая купюра оказалась лишней и не была заранее описана.

На суде обвиняемый Кручинин заявил, что оперативники незаконно провели обыск в жилище его матери без ее присутствия. По словам арестанта, его мать не пустили в собственную квартиру, из-за двери сообщив, что она тут не проживает, и пожилая женщина дожидалась завершения обыска внизу, в комнатке консьержа. Кроме того, по просьбе обвиняемого суд огласил досудебные соглашения свидетелей обвинения с прокурором о том, что они обязуются дать изобличающие Олега Кручинина показания. Ключевые свидетели проходят обвиняемыми по выделенным уголовным делам, и бывший госуправленец сообщил, что у них есть все основания для его оговора, чтобы самим избежать ответственности.

Судья Алексей Ползунов предоставил защите бывшего сотрудника Росприроднадзора много времени для доказывания своей позиции, но в результате согласился с доводами прокурора о том, что обвиняемый замешан в коррупции.

Олега Кручинина он приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 230 млн руб. Также его лишили чина госсоветника второго класса и запретили в течение 15 лет занимать должности на госслужбе.

Услышав цифры назначенного ему срока и штрафа, обвиняемый Кручинин ответил, что приговор ему «вполне понятен», и поблагодарил собравшихся в зале суда друзей за поддержку. «Берегите себя», — пожелал им осужденный, когда его уводил конвой.

Адвокат Михаил Гаранин резюмировал, что с обвинением они не согласны и приговор обязательно обжалуют, кроме того, несмотря на оглашенное наказание, Олег Кручинин по закону невиновен — до решения апелляционной инстанции.

Роман Кряжев