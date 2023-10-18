В Петербурге нашлись первые пострадавшие от подростков, снимавших шок-контент

В петербургскую полицию обратились первые потерпевшие, пострадавшие от действий группы подростков, которые нападали на улицах на случайных прохожих и снимали это на видео, рассказали «Фонтанке» в региональном ГУ МВД.

Одному из них 16 лет, он живет в Пушкине, другому — 14, он проживает в Московском районе. Оба были избиты в Московском районе, но в разное время.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что петербургский СКР возбудил уголовное дело в отношении выходцев из Азербайджана, которые угрожали Михаилу Турканову, известному болельщику «Зенита», который сейчас возглавляет штурмовую роту отряда «Эспаньола» в ДНР. Он выпустил видео, в котором осудил подростков за нападения на петербуржцев. После этого ему начали поступать угрозы.

17 октября в полиции сообщили, что задержали всех шестерых участников группы, которые снимали шокирующий контент на улицах Петербурга и выкладывали его в Telegram-канале. Подростки нападали на петербуржцев, создавали аварийные ситуации на дорогах, разрушали городское имущество. На свободе остается автор канала, 18-летний Турал.

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