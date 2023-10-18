ЦБ: из-за дефицита кадров бизнес стал чаще нанимать пенсионеров и студентов

Банк России сообщил о сохранении дефицита на рынке труда при рекордно низком уровне безработицы. Согласно докладу ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ» (.pdf), для покрытия дефицита кадров в регионах работодатели стали чаще нанимать пенсионеров, студентов и иностранцев.

В качестве примера последствий дефицита кадров в регионах в докладе ЦБ приводятся данные о снижении эффективности нескольких предприятий. В том числе речь идет о задержках отгрузки товаров в магазины из-за критической нехватки складского персонала на предприятиях в Орловской области.

Среди мер, принятых компаниями на фоне дефицита кадров,— повышение зарплаты и реализация собственных жилищных программ для работников. «Крупный агрохолдинг к сентябрю построил в Белгородской области два коттеджных поселка, в Брянской и Курской областях обеспечил квартирами иногородних работников»,— говорится в докладе. ЦБ отмечает, что считает рост зарплат проинфляционным фактором, поддерживающим темпы роста цен на фоне ослабления курса рубля.

ЦБ обращает внимание, что во время уборочной кампании в августе—сентябре аграрный сектор столкнулся не только с топливным дефицитом, но и с недостатком кадров, в основном водителей и механизаторов. По данным регулятора, одним из популярных решений этой проблемы стало привлечение местных жителей и студентов к полевым работам, не требующим навыков, в том числе к сбору урожая овощных культур.

В конце августа в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечали, что на рынке труда ситуация разогревается на фоне роста спроса на труд, ухудшения его предложения из-за уменьшения количества мигрантов (влияние ослабления рубля) и конкуренции со стороны контрактной службы в ВС РФ. В ЦМАКП считают, что для российской экономики сочетание дефицита труда и высокой скрытой безработицы «оказалось характерным».

Подробнее о ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Бедные заплатят больше».