Шаг назад, три вперед

Валовой региональный продукт (ВРП) в значительной части субъектов Сибирского федерального округа в 2023 году сократится. Но в последующую трехлетку власти регионов планируют его рост. Оптимистические ожидания занесены в прогнозы социально-экономического развития (СЭР) на 2024–2026 годы. Они основываются на том, что экономике сибирских территорий удалось в целом адаптироваться к санкционному давлению. Аналитики не исключают, что позитивные планы регионов достижимы, главная роль при этом отводится высокотехнологичным отраслям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы властей сибирских субъектов федерации на 2024–2026 годы объединяет ожидание экономического роста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Планы властей сибирских субъектов федерации на 2024–2026 годы объединяет ожидание экономического роста

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сибирских регионах идет подготовка к принятию бюджетов будущего года. Также власти субъектов федерации готовят прогнозы СЭР на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно тем прогнозам, что уже опубликованы, ВРП в значительной части сибирских регионов в этом году сократится.

ВРП Томской области в 2023 году, по предварительной оценке, составит 99,7% (801,3 млрд руб. в номинальном выражении) к уровню прошлого года. Причинами снижения в администрации региона называют прежде всего сокращение добычи нефти, падение стоимости энергоресурсов, а также транспортно-логистические экспортные ограничения, негативно влияющие на объемы лесоперерабатывающего и химического производств. «Большая часть освоенных месторождений Томской области имеет высокую выработанность, другая часть потенциально продуктивных месторождений содержит трудноизвлекаемые нерентабельные запасы. При этом доля трудноизвлекаемых запасов составляет более 55% и продолжает расти. Снижение объемов добычи нефти не только негативно влияет на финансовую устойчивость нефтяной отрасли в регионе, но и приводит к сокращению ряда сопутствующих смежных отраслей»,— говорится, в частности, в прогнозе СЭР Томской области.

На негативные последствия сокращения объемов производства в секторе нефтедобычи указывается и в прогнозе СЭР Красноярского края. Согласно документу, в 2023 году объем добычи нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, включая газовый конденсат, составит лишь 95% к 2022 году. По оценке его авторов, ВРП края в этом году ожидается в объеме 3,5 трлн руб., что на 1,6% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

«В течение 2022 года спрос на продукцию предприятий промышленности регионов Сибири оставался под санкционным давлением. В результате отказа стран Европейского союза от покупки российского угля и ряда логистических ограничений угледобывающие компании оказались в сложной ситуации. Поставки за рубеж сокращались, запасы росли»,— отмечается, в свою очередь, в прогнозе СЭР Республики Хакасия. По итогам 2023 года индекс физического объема в угледобыче, которая является одной из основ региональной экономики, составит 92,2%. Тем не менее даже в таких условиях власти Хакасии рассчитывают на то, что ВРП текущего года превысит прошлогодний на 0,9%, достигнув отметки в 372,9 млрд руб.

В Кемеровской области, согласно подготовленному прогнозу, ВРП в 2023 году составит 1,918 трлн руб. Это меньше, чем в 2022-м (1,95 трлн руб.). Самым же оптимистичным из уже подготовленных в сибирских регионах выглядит прогноз СЭР Алтайского края, который будет представлен на парламентских слушаниях 19 октября. Если в 2022 году ВРП достиг 995,61 млрд руб., то этот год должен завершиться с результатом 1,046 трлн руб., что будет означать темп роста 5,1% в действующих ценах и 1,2% — в сопоставимых.

Планы же на 2024–2026 годы властей всех сибирских субъектов федерации объединяет ожидание экономического роста. Например, базовый вариант прогноза в Томской области говорит о предстоящем в 2024 году росте ВРП на уровне 101,2%. В 2025–2026 годах, как предполагается, положительная динамика ВРП сохранится на уровне 101,7–102%. «В среднесрочной перспективе до 2026 года прогнозируется умеренная положительная динамика производства в пределах от 101,1% до 101,6% по базовому варианту прогноза индекса промышленного производства. Прирост промышленного производства в 2026 году к уровню 2022 года прогнозируется на уровне 5,1%»,— предполагают авторы документа.

Власти Красноярского края оценивают среднегодовые темпы роста региональной экономики в 2024–2026 годах на уровне 102%. Планируется, что в результате ВРП края вырастет с 3,8 трлн руб. в 2024 году до 4,2 трлн руб. в 2026-м, а в целом за три года прирост ВРП в сопоставимых ценах составит 6,1%. «Прогнозируемые в среднесрочной перспективе показатели объемов нефтедобычи в крае определены согласно прогнозу Российской Федерации и обусловлены дальнейшим освоением нефтегазовых ресурсов месторождений Ванкорского кластера, а также началом добычи нефти по итогам реализации инвестиционного проекта „Восток ойл“ к концу прогнозного периода. В целом за три прогнозных года ожидается увеличение объема добычи нефти на 13,9%»,— подсчитали в правительстве Красноярского края. Добыча газа вырастет за 2024–2026 годы на 12,5% «в условиях развития нефтедобычи (попутного газа) и потребления природного газа предприятиями Норильского промышленного района».

В соседней Хакасии, как предполагается, ВРП в 2026 году достигнет 448,6 млрд руб. В расчете на душу населения объем ВРП увеличится с 655,4 тыс. руб. в 2022 году до 853,8 тыс. руб. в 2026 году, или на 30,3%. «Структура формирования валовой добавленной стоимости существенных изменений не претерпит, основную долю будет занимать реальный сектор экономики, а именно промышленность региона, доля которой по базовому варианту вырастет до 52,8% (в настоящее время — 50,4%.— „Ъ“)»,— отмечается в прогнозе СЭР.

Постоянный рост ВРП с 2024 года указан также в аналогичных документах в Кемеровской области и Алтайском крае. Так, в Кузбассе объем ВРП в следующем году должен составить 2,077 трлн руб. (индекс физического объема — 104,5% к результату 2023 года), в 2026-м — 2,378 трлн руб. На Алтае базовый вариант прогноза предусматривает увеличение ВРП в 2024 году до 1,134 трлн руб. (плюс 2,4% к показателю 2023 года в сопоставимых ценах), в 2026-м — до 1,277 трлн руб.

Относительно сдержанные ожидания по ВРП некоторых регионов Сибири по итогам 2023 года выглядят вполне реально, полагает ведущий аналитик по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Позитивные ожидания регионов СФО на 2024 год обусловлены адаптацией к санкционному давлению, преодолением логистических проблем, налаживанием импортозамещения, а также реализацией инфраструктурных проектов, считает эксперт. Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман говорит, что основными драйверами должны стать технологичные отрасли, связанные с производством продукции с высокой степенью переработки. «Текущие экономические реалии стали катализатором диверсификации производства в регионах, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. В настоящее время источником повышения устойчивости таких регионов является развитие секторов, производящих товары с высокой добавленной стоимостью, таких как химическое производство, машино- и приборостроение, пищевая промышленность и другие»,— говорит она.

Валерий Лавский, Лолита Белова