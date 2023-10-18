Крупнейший производитель чая в РФ планирует нарастить выпуск на 5–7%

В 2023 году ООО «Орими», основная производственная площадка ГК «Орими» во Всеволожском районе Ленинградской области, увеличит объем выпуска продукции на 5–7% по сравнению с 2022 годом, когда было произведено 85 тыс. тонн чая и кофе. Об этом рассказал генеральный директор компании Михаил Соколов. Производство кофе в капсулах в текущем году вырастет более чем в два раза. Рост объемов в компании объясняют общим увеличением потребления кофе и чая в России.

«Товарооборот по сравнению с прошлым годом растет, увеличивается потребление кофе и пакетированного чая. Производство капсульного кофе после ухода Nespresso увеличилось более чем в два раза. Наша компания следует за тенденциями спроса»,— рассказал генеральный директор компании Михаил Соколов.

ГК «Орими» Александра Евневича является крупнейшим производителем чая в России с долей 35%. По объемам выпуска кофе она занимает 4-е место. В портфеле компании 11 чайно-кофейных брендов, в том числе Greenfield, Tess, Jardin и «Жокей».

Ритейл остается основным рынком сбыта для ГК «Орими», рассказали на производственной площадке в Ленинградской области. Основным покупателем в сфере фастфуда является сеть «Вкусно — и точка», объем выпуска для которой в Санкт-Петербурге и Ленобласти составляет 200–250 тонн в год. Основная производственная площадка компании в Ленобласти была построена в 2019 году.

Александра Тен, Санкт-Петербург