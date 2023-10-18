Генпрокуратура требует взыскать с московской компании ущерб Сочинскому нацпарку

ООО «Турьев Хутор Девелопмент» (прежнее название — «Долина Васта Девелопмент») привлекли к ответственности за вырубку леса во время незаконных земляных работ и нарушение почвенного покрова в Сочинском национальном парке на площади 90 тыс. кв. м. Об этом сообщает экспертный совет по заповедному делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочинский нацпарк Фото: Сочинский нацпарк

Площадь нарушенного почвенного покрова выявили с помощью общедоступной космической съемки. Работы проводились на одном из участков Краснополянского участкового лесничества, который относится к наиболее ценным в Сочинском нацпарке. Работы велись без получения проектной документации положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня.

О нарушениях межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» сообщила в прокуратуру Краснодарского края. Ведомство привлекло ООО «Турьев Хутор Девелопмент» к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.25 КоАП РФ. На деятельность организации наложен арест.

«Экспертный совет по заповедному делу» также направил жалобу в адрес генпрокурора РФ. Сейчас в Адлерском районном суде Сочи находится исковое заявление первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина к ООО «Турьев Хутор Девелопмент». По данным Telegram-канала «Зеленый змий», он намерен взыскать с компании за ущерб Сочинскому нацпарку 2,56 млрд руб. (1,65 млрд за гибель лесных насаждений и 0,91 млрд за уничтожение почвенного покрова).

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Турьев Хутор Девелопмент» зарегистрировано в 2022 году в Москве. Бенефициаром является Владимир Потанин. Компания занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. В 2022 году чистая прибыль компании составила 71,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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