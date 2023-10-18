Часть строящихся общежитий УрФУ в Новокольцовском планируют отдать под гостиницы

Два из трех строящихся общежитий Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском кампусе планируют перевести в статус гостиниц, чтобы размещать в них участников и гостей мероприятий. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время экскурсии по студенческому кампусу в Новокольцовском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Кокшарова, в перспективе во Дворце водных видов спорта будет проходить достаточно много мероприятий. Кроме того, различные события проводятся и в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». «Сейчас они заявки нам пишут, чтобы в период проведения мероприятий в новые общежития можно было селить людей. Как только сдадим общежития, мы, видимо, парочку переведем в разряд некатегорированных гостиниц, чтобы можно было размещать там гостей. В этом году получим 9828 новых мест в общежитиях»,— рассказал в ходе экскурсии господин Кокшаров.

Напомним, новый кампус в Новокольцовском общей площадью порядка 100 тыс. кв. м будет рассчитан на обучение 8 тыс. студентов. Строительство планируют закончить к 2026 году. На проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета выделено 20 млрд руб. Генеральным подрядчиком выступает «Синара-Девелопмент». На территории кампуса уже построили первые два общежития из пяти и Дворец водных видов спорта. Объекты были задействованы на Международном фестивале университетского спорта. В сентябре в общежития уже заселились студенты УрФУ.

Анастасия Таначева

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