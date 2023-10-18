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Коммерсантъ FM
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Экс-глава нижегородского Росприроднадзора осужден на 13 лет строгого режима

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 18 октября приговорил к 13 годам колонии строгого режима по делу о взятках на 11 млн руб. бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Нижегородской и Самарской областям Олега Кручинина. Ему также назначен штраф в 230 млн руб. и на 15 лет запрещено занимать должности на госслужбе. Он был лишен звания государственного советника второго класса.

Олег Кручинин

Олег Кручинин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Олег Кручинин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Олега Кручинина осудили на основании показаний двух руководителей компаний — НТН и «ЛУК-Регионы», а также бывшего директора ЦЛАТИ по ПФО (лабораторный центр Росприроднадзора). Трое ключевых свидетелей дали показания о том, что систематически передавали Олегу Кручинину взятки через знакомого адвоката.

Арестованный в ноябре 2021 года Олег Кручинин просил полного оправдания. По версии защиты, обвинение в получении взяток не доказано, а проводившие оперативно-следственные мероприятия сотрудники ФСБ неоднократно нарушили закон, 80% оперативных материалов по уголовному делу адвокат Михаил Гаранин назвал недопустимыми доказательствами. По его словам, Олег Кручинин до вступления оглашенного приговора в законную силу считается невиновным, а защита намерена обжаловать выводы суда в вышестоящих инстанциях.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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