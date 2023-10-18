В Петербурге выбрали подрядчика для мониторинга при строительстве «коричневой» ветки метро

Занимающееся строительством метро в Санкт-Петербурге АО «Метрострой Северной столицы» со второго раза выбрало подрядчика для выполнения работ по горно-экологическому мониторингу при строительстве участка Красносельско-Калининской («коричневой») линии между станциями «Казаковская» и «Путиловская». Контракт на сумму 864 млн рублей при начальной (максимальной) цене 960 млн руб. будет подписан с НИПИИ «Ленметрогипротранс». На итоги тендера 18 октября обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первоначально конкурс на выполнение работ по мониторингу был объявлен в феврале, однако его итоги подведены не были из-за спора подрядчиков — петербургского «Ленметрогипротранса» и московского АО «Метрогипротранс». Вторая компания не смогла одержать победу и пожаловалась в УФАС, где встали на ее сторону. В апреле уже «Ленметрогипротранс» успешно обжаловал решение антимонопольной службы в Арбитражном суде Петербурга, а городские власти к тому моменту расторгли уже подписанный договор с «Метрогипротрансом» в одностороннем порядке.

В этот раз, согласно протоколу по итогам последних торгов, единственным претендентом был ЛГМТ. Об этом со ссылкой на документ пишет «Фонтанка».

О проводимых МССС конкурсах по участку от станции «Путиловская» до станции «Каретная» («Обводный канал — 2») читайте в материале «Ъ-СПб» «Подземный фальстарт».

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