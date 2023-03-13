Подземный фальстарт

В Петербурге до начала апреля попытаются повторить попытку найти генпроектировщика на перспективный участок Красносельско-Калининской линии (ККЛ) метрополитена. Первый конкурс, объявленный «Метростроем Северной столицы», у проектных организаций не вызвал интереса из-за условий договора и цены. Эксперты считают, что стоимость работ занижена заказчиком в несколько раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Метрострой Северной столицы» (МССС, генеральный подрядчик строительства петербургского метрополитена) намерено до начала апреля повторно объявить запрос котировок на разработку проектной и рабочей документации по участку ККЛ от станции «Путиловская» до станции «Каретная» («Обводный канал — 2»).

Предыдущая закупка стоимостью 351,493 млн рублей, объявленная компанией 16 февраля, была отменена в связи с отсутствием заявок. Не помогло продление срока подачи заявок до 13 марта (первоначально — 28 февраля) и подведения итогов — до 20 марта (ранее — 6 марта).

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе МССС, компания решила изменить содержание закупки: она будет включать комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации на весь объект строительства, с выделением приоритетных этапов в графике проектирования. Объявленный ранее конкурс не предполагал этапы проектирования, позволяющие проходить госэкспертизу небольшими участками объекта и вести строительство одновременно с проектированием последующих.

Будущему генпроектировщику предлагалось учитывать уже существующие проектные решения, разработанные петербургским НИПИИ «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) несколько лет назад по госконтракту на проектирование этого участка. Проектная документация не дошла до стадии государственной экспертизы, в том числе из-за отсутствия проекта планировки территории, который был утвержден в Смольном лишь в январе 2023 года. Ранее, в декабре прошлого года, ЛМГТ уведомил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры об отказе исполнения госконтракта (в числе еще нескольких), а КРТИ, в свою очередь, оспорил это решение в арбитражном суде. Рассмотрение исков в первичной инстанции намечено на май-июль.

Участники рынка и эксперты отмечают, что проект, выполненный ранее ЛМГТ, нуждается в существенной корректировке, а объявленные МССС сроки выполнения (до декабря 2023 года) и максимальная цена контракта (351,5 млн рублей) не соответствуют объему работ. В частности, этим объяснил генеральный директор ассоциации «Подземдорстрой» (объединение предприятий метро- и тоннелестроения) Сергей Алпатов отсутствие интереса к попытке МССС найти проектировщика участка. «Работу, которая стоит около 1,5 млрд рублей, предлагают выполнить за 350 млн и в нереальные сроки. Это абсолютно неадекватное предложение, на которое никто, разумеется, не согласился»,— подчеркнул эксперт.

Заместитель генерального директора ЛМГТ по проектированию метрополитенов Владимир Марков, комментируя для «Ъ-СПб» возможность участия проектной организации в новом конкурсе, сказал: «Все будет зависеть от условий договора и цены. В объявленном конкурсе нас не устраивало ни то, ни другое».

Помимо запроса предложений на проектирование участка ККЛ, в «Метрострое Северной столицы» планируют в течение месяца объявить конкурс на проектирование еще одного перспективного объекта метро — участка Лахтинско-Правобережной линии от «Девяткино» до «Кудрово».

Вячеслав Калашников