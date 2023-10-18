Лионель Месси нашел мотивацию в Гватемале

По итогам четырех туров южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года вперед вырвался действующий чемпион мира — сборная Аргентины во главе со своим капитаном Лионелем Месси, которая идет без единой осечки. Тем временем сборная Бразилии не только набрала лишь одно очко в двух последних встречах, но и, вполне возможно, потеряла свою звезду Неймара, получившего травму колена в проигранном матче против команды Уругвая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разобравшись с обороной сборной Перу, Лионель Месси разменял четвертый десяток голов, забитых в отборочных турнирах чемпионатов мира

Фото: ERNESTO BENAVIDES / AFP Разобравшись с обороной сборной Перу, Лионель Месси разменял четвертый десяток голов, забитых в отборочных турнирах чемпионатов мира

Фото: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Особенностью южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года является количество команд, которые проходят в финальную часть. Раньше их было четыре, а пятая оспаривала еще одно место в противоборстве с представителем другой конфедерации. Но теперь количество участников финальной части возросло с 32 до 48, в их число гарантированно попадают сразу шесть лучших сборных Южной Америки, а в дополнительных стыковых матчах примет участие седьмая команда. То есть и без того не очень высокий градус материковой интриги, связанной с тем, что на чемпионате мира теоретически могут не оказаться такие гранды, как Аргентина и Бразилия, снизился до минимума. Ведь общее число участников отбора, который проводится в Южной Америке по круговой системе, ограничено десятью, и представить, что аргентинцев или бразильцев не окажется в шестерке лучших, просто невозможно.

Правда, стартовали они по-разному. Аргентина одержала четыре победы подряд с прекрасным соотношением забитых и пропущенных мячей — 7:0, а в последней встрече на выезде со счетом 2:0 обыграла перуанцев. Оба мяча в течение пяти минут в конце первого тайма забил Лионель Месси, который уже успел набрать форму после травмы, полученной в матче за свой клуб «Интер Майами», и установил южноамериканский рекорд по количеству голов в отборочных матчах чемпионатов мира.

У аргентинца их стало 31, на два больше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» уругвайца Луиса Суареса.

И теперь, судя по всему, Месси попробует замахнуться на абсолютный рекорд, принадлежащий завершившему карьеру гватемальцу Карлосу Руису, который в матчах конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) забил 39 голов. Также впереди аргентинца португалец Криштиану Роналду с 36 голами и давно перешедший на тренерскую работу иранец Али Даеи, у которого на один гол меньше. В нынешнем турнире у Месси еще есть возможность провести 14 матчей, и его шансы выйти на первое место высоки, тем более что в сборной Аргентины сложилась отличная психологическая атмосфера. По его словам, выигрыш в 2021 году Кубка Америки раскрепостил команду, а после триумфа на чемпионате мира она добавила в уверенности еще больше.

«Кто бы из нас ни выходил на поле, мы всегда сохраняем ярко выраженный стиль, и вы всегда можете сказать, что это — сборная Аргентины. Надеюсь, что мы сможем продолжить в том же духе»,— отметил 36-летний капитан действующих чемпионов мира, которым в следующем матче в середине ноября предстоит встретиться с Парагваем.

С достижениями аргентинцев резко контрастирует старт сборной Бразилии, которая после двух сентябрьских побед над Боливией и Перу провалила оба октябрьских тура.

Сначала пентакампеоны во главе со своим капитаном Неймаром дома в Куябе добились лишь ничьей с Венесуэлой — 1:1. Уровень игры вызвал такое недовольство публики, что во время ухода в раздевалку в голову Неймару попал брошенный с трибуны пакет с попкорном, и это стало поводом для скандала. В подтрибунном помещении звездный полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» поругался с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом по поводу выбора места проведения матча, оскорбил его и пригрозил не лететь в Монтевидео на следующую игру с Уругваем.

Она, впрочем, завершилась для бразильцев еще большей неудачей. Гости не только потерпели поражение — 0:2, но и потеряли Неймара, который в конце первого тайма после контакта с полузащитником соперников Николасом де ла Крусом получил травму колена. Поле Неймар покидал, лежа на электрокаре, а стадион — с помощью костылей. Срок восстановления 31-летнего футболиста, который по медицинским показаниям уже пропустил в ходе своей карьеры в общей сложности около трех лет, в худшем случае может составить несколько месяцев. А его команда имеет те же 7 очков, что Уругвай и Венесуэла, опережая на 1 балл Колумбию и на 3 — Эквадор, Парагвай и Чили.

Евгений Федяков