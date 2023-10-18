Победители борются за участие

Закрывшееся во вторник октябрьское окно для матчей футбольных национальных сборных принесло восьми командам путевки на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в Германии и хозяева которого, естественно, прошли в его финальную часть без отбора. Между тем перед финишным отрезком квалификации некоторые гранды, в том числе действующие обладатели континентального титула итальянцы, находятся в непростом положении, зато на попадание на первенство по-прежнему претендуют некоторые из невысоко котировавших участников отбора вроде Албании или Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола форварда сборной Англии Гарри Кейна (в белой форме) помогли его команде одолеть сборную Италии и выйти в финальную часть чемпионата Европы

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Reuters Два гола форварда сборной Англии Гарри Кейна (в белой форме) помогли его команде одолеть сборную Италии и выйти в финальную часть чемпионата Европы

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Reuters

Группа A

Жалкие остатки интриги в этой группе в октябре уничтожили испанцы. Они обыграли сборные Шотландии и Норвегии и вместе с шотландцами, не терявшими очки в пяти матчах подряд, досрочно гарантировали себе путевку на чемпионат Европы. Их получают по две сильнейшие команды из каждой из десяти отборочных групп. Норвежцам, отставшим перед ноябрьским, финальным, отрезком основной части классификации на пять баллов от испанско-шотландского тандема, остается рассчитывать на придуманное Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) дополнение к ней в виде стыковых мини-турниров с тремя путевками на кону для дюжины сборных, которые будут отобраны по рейтингу в Лиге наций.

Группа B

Успех в матче со сборной Нидерландов превратил для безупречных пока французов ноябрьские матчи в товарищеские: они уже на чемпионате Европы. Обыгранные в октябре сборной Франции голландцы там, скажем так, одной ногой. У них поровну очков с уступившими фавориту греками, но при встрече в запасе. А главное — играть голландской команде предстоит со слабыми в нынешнем цикле ирландцами, уже лишенными мотивации, и любителями из Гибралтара. Оступиться в такой ситуации нереально.

Группа C

Домашняя победа со счетом 3:1, одержанная, видимо, в центральном матче всего октябрьского окна англичанами над итальянцами, вывела его хозяев на чемпионат Европы, а их соперников прижала к стенке.

Действующие обладатели континентального титула, здорово обновившиеся после появления на посту наставника Лучано Спаллетти, всерьез рискуют пропустить второй подряд после катарского мирового первенства топовый турнир.

Сборная Италии идет третьей — вслед за украинцами, отставая от них на три очка при матче в запасе. При этом завершать квалификацию конкурентам предстоит очным матчем 20 ноября. И статус хозяев в нем будет у украинских футболистов. Очень похоже на финал. А чтобы иметь в нем хотя бы небольшое стратегическое преимущество в виде возможности сыграть вничью, итальянцам надо до этого одолеть дома сборную Северной Македонии. Задача кажется рутинной. Но нужно помнить, что это македонцы не пустили итальянцев в Катар, справившись с грандом в стыке, и что уже в текущей классификации они разок огорчили их, разойдясь в сентябре с фаворитом миром — 1:1.

Группа D

Турецкая сборная, сумев взять в октябре верх в гостях над хорватской, добыла право на поездку в Германию. А вот у хорватов, срезавшихся после этого еще и на валлийцах, все далеко не так благополучно. У них столько же очков, сколько у сборной Уэльса, и на три больше, чем у все еще отчаянно цепляющихся, несмотря на проигрыш латвийцам, за крохотные уже шансы армян. Хорватам еще играть с латвийской сборной в гостях и с армянской дома, валлийцам, превосходящим их по основному среди дополнительных показателей — результатам личных встреч,— с армянской на выезде и турецкой, которая может себе позволить расслабиться, на своем поле. Так что непонятно, для кого расклад благоприятнее.

Группа E

В этой группе интрига еще круче. Почти вплотную к путевке подобрались невысоко котировавшиеся албанцы, удивившие разгромом — 3:0 — чехов. Жестоко поверженных оппонентов они опережают на два очка, мучающихся и совсем не похожих на фаворитов поляков — на три, а внезапно отрастивших острые зубы, которыми можно, например, откусить балл в матче с польской сборной, молдаван — на четыре.

Вид у таблицы, в общем, просто сказочный для любителей всяких драматичных сюжетов. Албанцев они, однако, явно обойдут стороной.

Гостевой матч с молдаванами — это, может, и нелегкое для них испытание, но уж слабенькую сборную Фарерских островов дома они как-нибудь обыграют. Этого хватит для попадания на чемпионат Европы. Два других матча в группе в рамках ноябрьского окна — Польша—Чехия и Чехия—Молдавия — будут иметь колоссальное значение. Каждый способен все внутри тройки преследователей албанцев перевернуть с ног на голову.

Группа F

Удивительно пресная с точки зрения борьбы за путевки группа. В ней, как и в группе A, досрочно определились оба их обладателя. Ими стали бельгийцы, несмотря на недоигранный из-за трагедии с убийством болельщиков матч со сборной Швеции, и австрийцы. Шведы очутились в числе наиболее заметных неудачников отбора. Помочь им могут теперь только стыки.

Группа G

Формально здесь еще всякое может случиться, по факту все уже решилось. Венгры опережают занимающих третью строчку черногорцев на шесть очков при двух матчах в календаре у каждой из команд, сербы — на пять, притом что им осталось сыграть лишь с болгарами дома. Но это не слишком страшный противник. Сербы могут не волноваться за будущее.

Группа H

Невероятно, но победившая — 2:1 — на выезде финнов благодаря дублю московского армейца Бахтиёра Зайнутдинова сборная Казахстана по-прежнему в гонке за путевкой на чемпионат Европы. В роли отстающих, но — в гонке. Сборная Казахстана в четырех очках позади словенцев и датчан. Причем кто-то из них — или даже обе команды сразу — в следующем туре, в котором преследователей ждет не сулящая ничего плохого встреча с «карликами» из Сан-Марино, потеряет очки в очном противостоянии в Дании. Так что и перед заключительным туром казахстанские надежды будут, скорее всего, еще живы. В нем сенсация отбора порубится на чужом поле со словенцами.

Группа I

В этой группе многое будет зависеть от того, когда, где и как сможет провести свои четыре последних матча квалификации сборная Израиля, из-за событий в стране уже не сыгравшая в октябре с косовцами. Израильская команда — единственная угроза для возглавляющих таблицу румын и швейцарцев: ее отставание от лидеров составляет пять очков и четыре очка. Но по сравнению со швейцарской сборной у израильтян матч в резерве, с румынской — аж два.

Группа J

Сборная Португалии со штампующим голы Криштиану Роналду (всего у него их в квалификации девять, на мяч меньше располагающегося на верхушке ее бомбардирской иерархии бельгийца Ромелу Лукаку) промаршировала на чемпионат Европы, одержав восемь побед в восьми матчах. Вторую путевку на первенство от группы готовятся забронировать словаки, оторвавшиеся за два тура до окончания турнира от люксембуржцев на пять очков. Никаких особенно опасных подводных камней на пути словацкой сборной уже нет: в ноябре она встретится с середняками без перспектив — исландцами и боснийцами.

Алексей Доспехов