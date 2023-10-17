Футбол остановили дальним ударом

Матч квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Бельгии принимала команду Швеции, не был доигран. Это стало следствием террористической атаки, учиненной неким Абдесалемом аль-Гуилани. Когда игра уже шла, он застрелил двух и тяжело ранил одного болельщика сборной Швеции, после чего спокойно ушел с места происшествия. Шведские футболисты, узнав о случившемся, впали в смятение и отказались продолжать игру, несмотря на то что стадион, на котором проводился матч, и место происшествия разделяли несколько километров. Да и бельгийская полиция уже искала террориста. Он в итоге погиб во вторник в результате операции, проведенной силовиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрителям, пришедшим на матч Бельгия—Швеция, пришлось несколько часов ждать, пока их выпустят с трибун

Фото: Geert Vanden Wijngaert, AP Зрителям, пришедшим на матч Бельгия—Швеция, пришлось несколько часов ждать, пока их выпустят с трибун

Фото: Geert Vanden Wijngaert, AP

Ничего не значащая встреча квалификационного турнира первенства Европы 2024 года, в которой сборная Бельгии принимала команду Швеции, затмила все другие спортивные события. Отметим, что бельгийцы (они играют в группе F) заранее обеспечили себе путевку в финальную часть континентального первенства. Шведы шансы попасть на него утратили. Так что фактически в минувший понедельник в Брюсселе игрался товарищеский матч. Но завершиться ему было не суждено.

Когда на стадионе имени короля Бодуэна шел матч, некий выходец из Туниса Абдесалем аль-Гуилани из автоматического оружия расстрелял трех фанов сборной Швеции (двое были убиты на месте, третий получил ранение).

Выбор террориста на потерпевших пал, поскольку на их машине был флаг Израиля. Отметим, что трагедия случилась не на стадионе и даже не в его окрестностях — от места происшествия до арены почти 5 км.

После совершения убийства Абдесалем аль-Гуилани спокойно покинул место происшествия. Уже позже из видеосообщения, размещенного террористом в интернете, выяснилось, что он относит себя к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «мстит за мусульман», убивая шведов. Бельгийские силовики искали преступника до вторника. Не исключено, что поиски заняли бы куда больше времени, если бы террорист вздумал прятаться. Ну а так его засекли в одном из брюссельских кафе. В ходе перестрелки преступник был ранен и впоследствии скончался в реанимации. На данный момент бельгийские власти устанавливают вероятных сообщников террориста. В рамках следственных действий задержаны два человека.

О неблагонадежности Абдесалема аль-Гуилани власти Бельгии знали давно. Как заявил бельгийский министр юстиции Винсент ван Квикенборн, еще в ноябре 2019 года Абдесалем аль-Гуилани пытался получить убежище в Бельгии, но его запрос был отклонен в 2020 году. Однако, судя по всему, реальных мер для розыска тунисца не предпринималось. При этом, по информации министра юстиции, полиция знала, что неблагонадежный элемент замешан в схемах по незаконному проникновению людей в Бельгию, а также поддерживает контакты с исламистами. Добавим, что бельгийские власти пока не нашли прямой связи между действиями террориста и обострением арабо-израильского конфликта.

Вся эта история, вероятно, не получила бы столь громкой огласки, если бы не нервная реакция игроков сборной Швеции на случившееся.

Информация о трагедии дошла до участников встречи во время перерыва в игре (счет к тому моменту был 1:1). И в итоге шведы отказались выходить на второй тайм. Инициатором такого решения, по его собственному признанию, стал капитан шведской команды Виктор Линделёф. Он не скрывал того, что просто испугался. Линделёф рассказал, что сначала договорился обо всем с другими игроками сборной Швеции, потом согласовал свою позицию с бельгийским футболистами (они поддержали отказ от продолжения встречи). По словам капитана шведской сборной, его напугало то, что он и его соотечественники в опасности, «потому что на них шведские цвета». Добавим, что после отмены матча зрители, а их на арене собралось 30 тыс., еще несколько часов просидели на трибунах. Полиция не выпускала их, пока не убедилась в том, что опасность миновала.

Позже с заявлением выступил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он отметил, что террористы пытаются запугать европейцев и заставить их молчать. Но, уверен шведский премьер, этого не случится. Он также заявил, что пришло время для более тщательного обеспечения безопасности, и отметил, что Швеция и Евросоюз должны лучше защищать свои границы.

Александр Петров