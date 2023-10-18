Дефицит бюджета Нижегородской области на 2024 год составит 3,6 млрд рублей

Бюджет Нижегородской области на 2024 год сверстан с дефицитом 3,6 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков по итогам нулевого чтения бюджета, которое прошло 17 октября. По словам замгубернатора, на профицит областного бюджета региональные власти планируют выйти к 2026 году.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», доходная часть бюджета составит 292,2 млрд руб. В том числе налоговые и неналоговые доходы — 252,5 млрд рубю, безвозмездные поступления от федерального бюджета — 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году бюджет Нижегородской области на следующий год был утвержден 15 декабря. На момент утверждения доходы бюджета были спланированы в размере 253,9 млрд руб., расходы —270,7 млрд руб. Дефицит бюджета составлял 16,8 млрд руб.

По данным Егора Полякова, концу 2023 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в объеме 252,5 млрд рублей, расходы — 295,8 млрд руб.

Андрей Репин