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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 68 лет президенту компании Crocus Group Аразу Агаларову

Араз Агаларов

Араз Агаларов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Араз Агаларов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Его поздравляет народный артист РСФСР Лев Лещенко:

— Дорогой Араз Искендерович, поздравляю Вас с днем рождения. Многие знают Вас как руководителя самого высокого уровня, которого отличают ответственность, способность претворять в жизнь уникальные идеи, а также оптимизм, с которым Вы подходите к решению даже самых сложных задач. Ваши профессионализм, богатый опыт и целеустремленность достойны восхищения. В это непростое время очень сложно сохранять столь высокий ритм жизни, но я убежден: Вам все по плечу. Для меня Вы в первую очередь остаетесь другом, к которому всегда можно обратиться за помощью, которому можно доверять. Пусть рядом с Вами в этот день и всегда будут такие же верные друзья и родные! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений. Пусть уверенность в завтрашнем дне всегда сопутствует Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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