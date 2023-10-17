Правительство Ленобласти выставит на торги долю отеля «Звездный» в Сочи

Правительство Ленинградской области выставит на продажу находящуюся в госсобственности региона долю отеля «Звездный» в Сочи. Начальная сумма составляет более 1,7 млрд руб., говорится в постановлении, опубликованном комитетом по управлению государственным имуществом региона.

На продажу единым лотом планируют выставить 4,2 млн штук обыкновенных акций АО «Отель "Звездный"», что составляет 50% + 1 акция. Дата начала проведения торгов в документе не указана.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Отель "Звездный"» зарегистрировано в 1993 году в Сочи. Предприятие работает в отрасли «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». В 2022 году выручка компании составила 473 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. По данным на 2021 год, 99,96% акций компании принадлежали комитету по управлению государственным имуществом Ленинградской области.

Обязательство по строительству второй очереди отеля «Звездный» в Сочи регион взял на себя в 2006 году в рамках олимпийской застройки. Завершили возведение в 2013 году. Имущество АО включает четырехзвездочный отель на 120 номеров, расположенный в Центральном районе города. Площадь земельных участков, на которых расположено имущество, составляет 24,5 тыс. га, площадь помещений — 18,8 тыс. кв. м.

Продать отель пытаются уже пятый раз. В 2022 году его выставили на торги за 1,9 млрд руб. Последний раз отель пытались продать в июне, тогда цена составляла 1,85 млрд руб. Торги не проводились из-за отсутствия заявок от кандидатов на участие.

Татьяна Ручкина

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