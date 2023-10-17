Бензину отремонтировали цену

Упав за месяц примерно на 25% относительно максимумов середины сентября, биржевая стоимость бензина начала расти, несмотря на сохраняющееся эмбарго на его экспорт, на фоне ремонтов на НПЗ и по-прежнему высокого спроса. Эксперты считают увеличение цен коррекцией, однако не берутся делать прогнозы их динамики. Последняя зависит от курса рубля, цен на нефть и решений правительства по отмене запрета на экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Оптовые котировки бензина на СПбМТСБ постепенно растут с 12 октября, а 17 октября в рост пошла цена и дизельного топлива. Так, бензин марки Аи-92 подорожал на 1,1%, до 53,3 тыс. руб. за тонну, марки Аи-95 — на 0,4%, до 57,3 тыс. руб. за тонну, летнее дизтопливо — на 0,15%, до 57 тыс. руб. за тонну. Хотя цены немного восстанавливаются после падения в конце сентября, они на четверть ниже пиков месячной давности, когда цена бензинов превышала 70–75 тыс. руб. за тонну, а летнего дизтоплива — 75 тыс. руб. Напомним, правительство с 21 сентября запретило экспорт топлива, и хотя затем в октябре для дизтоплива были сделаны послабления, эмбарго на вывоз бензина полностью осталось в силе.

Тот факт, что оптовые цены на бензин, тем не менее, начали восстанавливаться, говорит о стабильном спросе на топливо на фоне сокращения предложения из-за ремонтов на НПЗ.

В сентябре многие ремонты были перенесены на октябрь по требованию регуляторов, чтобы не провоцировать дополнительный рост цен в высокий сезон. Так, ключевой для центрального региона Московский НПЗ «Газпром нефти» остановился на ремонт с 10 октября, что вызвало сокращение отгрузок бензина с поставкой в ближайшие недели и может оказаться существенным для небольших сетей АЗС, которые работают «с колес». Другие нефтекомпании начали ремонты и для того, чтобы снизить выпуск дизтоплива и тем самым избежать затоваривания своих резервуарных парков в условиях, когда экспорт возможен только по трубопроводам, поясняют источники “Ъ”. По данным Reuters, объем первичной переработки нефти в России в сентябре в среднем в сутки снизился на 3,5%, до 22 млн тонн.

Теплая погода в центральной России также способствует поддержанию спроса на бензин со стороны населения, который обычно снижается с наступлением холодов. Поэтому пока НПЗ не испытывают таких проблем с затовариванием хранилищ по бензину, хотя обычно уже в ноябре нефтекомпании начинают активнее вывозить бензин на фоне снижения спроса на внутреннем рынке. При этом экономика переработки нефти, учитывая упавшие внутренние цены на топливо и по-прежнему высокую цену на нефть для НПЗ (она рассчитывается по экспортному нетбэку), остается малопривлекательной. Нефтекомпании, впрочем, надеются получить полноценные субсидии за октябрь в рамках демпфера, которые могут составить при нынешнем курсе и цене нефти не менее 300 млрд руб. Однако пока правительство еще не внесло в Госдуму соответствующие поправки к Налоговому кодексу, хотя о принципиальном решении восстановить полноценные выплаты по демпферу уже было объявлено.

Неясен и срок отмены экспортного эмбарго на нефтепродукты. Хотя с 7 октября нефтекомпании могут экспортировать дизтопливо по нефтепроводам, на практике технологический доступ к этим маршрутам есть только у Киришского, Ярославского, Нижегородского и Волгоградского НПЗ. Крупные НПЗ «Роснефти» в Поволжье, а также заводы «Газпром нефти» в Москве и Омске в этой ситуации вынуждены поставлять топливо только на внутренний рынок.

По мнению управляющего партнера «Петролеум Трейдинг» Максима Дьяченко, то, что сейчас происходит с биржевыми котировками,— не рост, а фактически коррекция.

«Когда цены сильно падают, то многие откладывают покупки, а когда эти потребители начинают фиксировать свои позиции, цены коррекционно подрастают»,— поясняет он. Эксперт напоминает, что увеличение котировок в основном отмечается только в секторе бензинов, в то время как по дизтопливу идет планомерное снижение цен. По его словам, сложно делать прогнозы дальнейшего движения цен, так как оно будет зависеть от мировой конъюнктуры и решений властей по регулированию сектора.

Ольга Мордюшенко